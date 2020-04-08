中職／王溢正57勝現役第3 復健賽起步再拚一軍

中職二軍例行賽今天在斗六球場進行樂天桃猿、味全龍之戰，猿隊左投王溢正展開復健賽，先發三局被揮出三支安打、失一分，何時重返一軍仍待觀察。

猿隊昨天回到桃園球場練球，王溢正也在場，今天在斗六球場恢復投球，用33球完成三局任務，其中25顆好球，面對12名人次被揮出三安，未投出三振、保送。

中職新球季11日開打，王溢正因為腰部不適，確定趕不上開季，猿隊總教練曾豪駒將從四名洋投卡本特、霸能、威拉諾、尼寇力選出兩人，在開季首周前兩戰（對戰中信兄弟、富邦悍將隊）扛起先發重任。

王溢正因為腰部問題，3月16日對統一獅隊熱身賽後，未再登板投球，目前恢復狀況不錯，今天投完首場復健賽後，教練團會再仔細評估狀況。

王溢正生涯七年累積57勝，去年12勝寫下個人單季新高，目前勝場數在中職史上並列15，也是現役投手第三，落後獅隊潘威倫（143勝）、悍將隊羅力（84勝）。