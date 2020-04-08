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中職／落實在地化 樂天桃猿以行政區命名包廂
樂天桃猿「Rakuten Monkeys」迎接新球季，公開改建後的桃園棒球場，增設「Rock Seat」、「VIP SUITE」，並首創球場包廂命名在地化，桃園十三行政區全部變成全猿主場包廂名稱，雖然目前因疫情得閉門開打，仍讓球迷先睹為快。
今年樂天桃猿增建「Rock Seat」，還將內野東西下B區部分區域以及內野東西下J區部分區域改建成為「VIP SUITE」，包廂以桃園市13個行政區命名成為創舉，原球場包廂四間一大一中二小分別將是桃園、大溪、蘆竹以及復興包廂；新増「VIP SUITE」包廂六間分為西下20人間是平鎮包廂、西下10人間二間各是大園包廂與龍潭包廂。東下20人間則是中壢包廂，另10人間二間則各是楊梅包廂與新屋包廂。記者室則設在觀音包廂與八德包廂，客隊包廂則命名為龜山包廂。
除了可供企業認購，未來「VIP SUITE」也將推出球迷預售方案。購買「VIP SUITE」內付基本精緻餐點及飲品，引進智慧點餐、包廂管家服務並迎合多元化點餐付款方式。樂天桃猿將全力推動企業貴賓包廂業務，讓看球服務邁向更多元。
另外，今年球員餐廳也大肆改造，將原本設置在球員休息室的備餐區獨立出來成為一個單一的用餐環境，一次可容納40人用餐，在經過日本總部的監督規劃下，用餐動線以儲物櫃、盛菜區、餐廳照明度等都是全新的設計以及使用專業的材質，讓球員在主場備戰比賽更有效率，總經理劉玠廷表示：「一切都為了讓桃猿男兒在家更安心。」
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