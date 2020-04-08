中職／落實在地化 樂天桃猿以行政區命名包廂

樂天桃猿「Rakuten Monkeys」迎接新球季，公開改建後的桃園棒球場，增設「Rock Seat」、「VIP SUITE」，並首創球場包廂命名在地化，桃園十三行政區全部變成全猿主場包廂名稱，雖然目前因疫情得閉門開打，仍讓球迷先睹為快。

今年樂天桃猿增建「Rock Seat」，還將內野東西下B區部分區域以及內野東西下J區部分區域改建成為「VIP SUITE」，包廂以桃園市13個行政區命名成為創舉，原球場包廂四間一大一中二小分別將是桃園、大溪、蘆竹以及復興包廂；新増「VIP SUITE」包廂六間分為西下20人間是平鎮包廂、西下10人間二間各是大園包廂與龍潭包廂。東下20人間則是中壢包廂，另10人間二間則各是楊梅包廂與新屋包廂。記者室則設在觀音包廂與八德包廂，客隊包廂則命名為龜山包廂。

除了可供企業認購，未來「VIP SUITE」也將推出球迷預售方案。購買「VIP SUITE」內付基本精緻餐點及飲品，引進智慧點餐、包廂管家服務並迎合多元化點餐付款方式。樂天桃猿將全力推動企業貴賓包廂業務，讓看球服務邁向更多元。