中職／11日開打全球最早 日本也看得到

中華職棒即將於11日開打，為全世界最早開打的職棒賽事，雖然不開放球迷進場，但可以透過轉播觀賞賽事，ELEVEN SPORTS日本OTT平台也看得到，將中職推廣到世界。

在武漢肺炎肆虐全球的情況下，各大職業賽事相繼停賽，中華職棒成為率先開打的職棒聯賽。本季ELEVENSPORTS轉播樂天桃猿與統一獅的主場賽事，為了滿足國際上熱愛棒球的球迷們，也為了推廣台灣棒球，猿獅兩隊主場賽事將在ELEVEN SPORTS日本OTT平台播出。

去年樂天集團跨海來台買下Lamigo桃猿隊，並將球隊改名為「樂天桃猿」，不但大手筆改造球場，也帶來許多日本職棒的特色，在保留台灣職棒元素的同時，由內而外結合台日職棒的優點。日本許多棒球迷，也期待改名後的桃猿隊，在開幕戰這一天能贏得好彩頭。

中華職棒元老球隊統一獅和日本淵源極深，獅隊陳傑憲過去曾在日本留學，前獅隊日籍投手知念廣彌來台尋夢且站上一軍，在日本棒球迷間掀起討論熱潮。統一獅近年和日職西武獅隊交流頻繁，共同舉辦雙獅主題日，每年春訓也會去西武獅春訓基地，獅子軍透過這樣的連結，已培養許多日本球迷。

中華職棒開幕戰將於4月11日在桃園棒球場舉行，不開放球迷進場，ELEVEN SPORTS將為球迷帶來現場直播的服務，ELEVEN體育一台及ELEVEN SPORTS PLUS台皆可收看。