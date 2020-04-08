中職／樂天桃猿機器人應援團掀話題 美媒也報導

本周六開打的中職領先全球打，開幕戰地主樂天桃猿「Rakuten Monkeys」因應閉門比賽，裝設500具機器人在看台上充當球迷，成功掀起一波話題討論，就連美國各大體育新聞也加入報導，成了另類宣傳。

樂天桃猿啟用假人當新10號隊友頗具噱頭，吸引「USA Today」、「Yahoo Sports」等美媒撰文報導，「Bleacher Report」更在文章一開頭開玩笑，說樂天桃猿不用擔心任何噓聲。

外文報導也引述樂天桃猿領隊劉玠廷的說法，「由於我們無法讓任何觀眾進場，就自己找點樂趣，我們架設500個機器人，遵守疾管中心規範。」

外國球迷在網路上回應「搞什麼」、「看起來像2000人」、「穿著像從2007年來的」。

中職開幕戰最初訂於3月14日開打，後來因新冠肺炎疫情延期到3月28日，又再次改到4月11日舉行，預測兩支球團隊職員、裁判、球場工作人員和媒體，會把人數控制在每場200人以下。