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中職／二軍王上不了一軍 兄弟越來越多4A球員

聯合新聞網 / Tzuyi
黃衫軍總是在二軍頒獎儀式搶盡版面，獎項多到還要會長幫忙拿，但多數球員卻難登一軍殿堂，紛紛成為4A球員。 聯合報系資料照片
黃衫軍總是在二軍頒獎儀式搶盡版面，獎項多到還要會長幫忙拿，但多數球員卻難登一軍殿堂，紛紛成為4A球員。 聯合報系資料照片

中華職棒一軍賽事預計於4月11日正式開打，不過二軍賽事早在3月17日就已搶先進行，讓各隊除了自辦熱身賽外，還有調整球員的另外選擇。一軍球員的參賽及味全龍隊的表現，還有中信兄弟是否能持續連霸，都是二軍賽事的焦點。

說到中信兄弟的連霸，他們近六年在台灣大賽飲恨五次，但在二軍總冠軍中，卻已完成史無前例的四連霸。有如此耀眼的表現，主要是他們在養成制度早已著墨很深，每年都有不少球員在二軍拿下年度獎項，去年10個獎項就囊括8項。包含許基宏、陳文杰、廖乙忠王則鈞、…，球隊非常多「二軍王」。

許基宏是目前最受矚目的一員，今年出賽7場，擊出7支全壘打，這讓他相當有機會重返一軍賽場。他早在2014年就加盟中信兄弟，還在2015年擠下王柏融拿下新人王，已經是一位有經驗的打者。但他2017年出現低潮後，就幾乎無緣一軍賽事，過去兩年間只有37場出賽。不過他在二軍展現原有的火力，已連續拿下兩屆全壘打王，打擊三圍3/4/7的誇張表現，幾乎屠殺所有二軍投手。

許基宏在二軍屠殺對方投手，但上到一軍卻顯得綁手綁腳，丘總就點名他需要改變心態。 聯合報系資料照片
許基宏在二軍屠殺對方投手，但上到一軍卻顯得綁手綁腳，丘總就點名他需要改變心態。 聯合報系資料照片

另一位焦點則是年僅22歲的外野手陳文杰，放棄打成棒後的三個完整球季中，他是頒獎儀式的固定嘉賓。去年球季除了全壘打差一支飲恨外，抱走打擊王、安打王、打點王及盜壘王等四個獎項。其中打擊王及安打王都是個人三連霸，打點王也連拿兩年，可以說是名符其實的二軍王。

陳文杰在二軍稱霸三年，在一軍卻打擊率連兩成都不到，主要是太緊張、想太多，這是他必須克服的課題。 聯合報系資料照片
陳文杰在二軍稱霸三年，在一軍卻打擊率連兩成都不到，主要是太緊張、想太多，這是他必須克服的課題。 聯合報系資料照片

兄弟在二軍投手方面雖然不如野手般耀眼，但還是有2017年的王則鈞及去年的廖乙忠，曾同時拿下勝投王及防禦率王兩項殊榮。首屆高中生選秀加入的王則鈞，除了2014年外，發展不如預期順遂，因此多年都待在二軍。在找回球速及增加新球路後，隨即拿下二軍雙冠王，只可惜受到傷勢影響，表現僅是曇花一現。

廖乙忠本是自主培訓球員，去年才轉正式球員入隊。在二軍賽事中，就以歷年先發投手最佳防禦率的1.55，拿下勝投王及防禦率王。因此他下半季就登上一軍出賽，並且在台灣大賽先發奪勝。季末他擊敗其他一軍投手，入選第二屆世界12強棒球賽中華隊國手，並且曾先發一場賽事。

廖乙忠去年在短短半季就大放光彩，但今年需要維持好表現，才能真正站穩一軍。 聯合報系資料照片
廖乙忠去年在短短半季就大放光彩，但今年需要維持好表現，才能真正站穩一軍。 聯合報系資料照片

除了這四位搶眼的球員外，還有張志強、蔡益民、陳威儒、曾陶融、陳偉建、鄭錡鴻、盧劭禹、陳琥及吳哲源等好手，曾在這六年間拿下二軍獎項。不過這並沒有讓他們職棒生涯發揮更穩定，上述的13位球員中，看似只有廖乙忠有站穩一軍機會，其他已有4位離開、1位退休、1位轉戰龍隊，包含許基宏、陳文杰、陳琥等球員，就如同「4A」球員載浮載沈。

所謂「4A」一詞來自於美國職棒，有些球員實力遠優於小聯盟3A球員，但卻無法登上近在咫尺的大聯盟，或是即使有了機會，表現卻不如預期。就如同當年的在美國打拼的陳金鋒一樣，不是沒有實力，而可能是技術上的小瑕疵，也可能是機會及心態問題，有時因為太想要把握鮮少的機會，亟欲表現反而影響成績。

黃衫軍養出這麼多二軍王，是4A現象最明顯的球隊，新的教練團上任後，確定應可讓一些球員獲得更多機會出賽，球員溝通也將會更順暢。另一方面由彭政閔主導農場制度，或許可以找機會協助這些球員，讓他們擺脫4A困境，成為真正的戰力。

中信兄弟 許基宏 廖乙忠 王則鈞

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