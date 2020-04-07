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中職／曾豪駒掛保證 成晉生涯首次開季一軍

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊21歲外野手成晉，生涯三年首次開季從一軍出發。記者藍宗標／攝影
猿隊21歲外野手成晉，生涯三年首次開季從一軍出發。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊將在10日公布開季26人名單，21歲外野手成晉確定入列，也是生涯三年首次開季從一軍起步，他說：「新球季延後快一個月開打，這段期間一直調整，感謝教練團的信任。」

成晉前年、去年在一軍合計出賽13場，只有36個打席，今年在官辦熱身賽出賽10場，33個打數揮出12支安打，打擊率3成64，攻下3分打點。

猿隊總教練曾豪駒表示，無論看到或是聽到，成晉在春訓期間都是最後一個離場，身體強化、技術都有明顯成長，擁有好的態度才會讓自己更進步。

猿隊11日首戰中信兄弟隊，曾豪駒對於先發名單已有初步構想，成晉可望成為中外野手，他說：「會做好準備，讓教練放心。」

他表示，沒想過會有開幕戰先發機會，希望把熱身賽的成果展現出來，儘管開季沒有觀眾進場，但熱身賽也無球迷，就把一軍比賽當成熱身賽打，做好自己的本分最重要。

曾豪駒 樂天桃猿 中信兄弟

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