中職／阿誠面對空場有準備 舞照跳飛機照飛

中職本季開幕戰11日將在桃園球場開打，樂天桃猿、中信兄弟之戰零觀眾，創下職棒開打31年最慘紀錄，猿隊啦啦隊長阿誠說：「從未想過在空無一人的球場跳舞，仍會全力發揮。」

阿誠已是猿隊在看台上的焦點人物，擁有一定人氣，每場主場比賽除了指揮啦啦隊熱舞，比賽打到一半，還會坐上本壘板後方的小飛機升空，和開球貴賓一起向球迷打招呼。

儘管11日將對著沒有半個觀眾的場地跳舞，阿誠早就做好準備，笑說：「早就想好招數了，到時飛機也會升空。」

中職不只開幕戰關門，開季後每場比賽也不開放球迷進場，必須等到新冠肺炎疫情獲得控制、政府點亮綠燈才行，各球團甚至做好上半季恐怕毫無票房的最壞打算。

阿誠表示，以前再怎麼跳，至少是人少的情況，今年開季毫無觀眾當然是史上第一次，這次疫情給他的最大感想就是「什麼事都可能發生」，不管如何，做好防疫工作仍是最要的事。