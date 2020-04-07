快訊

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

東京脫出：日本緊急狀態前的民心防疫逃走中？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／阿誠面對空場有準備 舞照跳飛機照飛

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊啦啦隊長阿誠（中）已做好開季準備，11日首次對著空無人一的場地跳舞。記者藍宗標／攝影
猿隊啦啦隊長阿誠（中）已做好開季準備，11日首次對著空無人一的場地跳舞。記者藍宗標／攝影

中職本季開幕戰11日將在桃園球場開打，樂天桃猿、中信兄弟之戰零觀眾，創下職棒開打31年最慘紀錄，猿隊啦啦隊長阿誠說：「從未想過在空無一人的球場跳舞，仍會全力發揮。」

阿誠已是猿隊在看台上的焦點人物，擁有一定人氣，每場主場比賽除了指揮啦啦隊熱舞，比賽打到一半，還會坐上本壘板後方的小飛機升空，和開球貴賓一起向球迷打招呼。

儘管11日將對著沒有半個觀眾的場地跳舞，阿誠早就做好準備，笑說：「早就想好招數了，到時飛機也會升空。」

中職不只開幕戰關門，開季後每場比賽也不開放球迷進場，必須等到新冠肺炎疫情獲得控制、政府點亮綠燈才行，各球團甚至做好上半季恐怕毫無票房的最壞打算。

阿誠表示，以前再怎麼跳，至少是人少的情況，今年開季毫無觀眾當然是史上第一次，這次疫情給他的最大感想就是「什麼事都可能發生」，不管如何，做好防疫工作仍是最要的事。

中職 啦啦隊 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／開幕戰關門仍需氣勢 樂天啦啦隊21人熱舞

中職／王溢正開季二軍 曾豪駒：沒球迷也要有凝聚力

中職／樂天投資2500萬元 桃園球場展現新面貌

中職／沒球迷只能苦中作樂 劉玠廷：人型立像博君一笑

相關新聞

中職／沒球迷只能苦中作樂 劉玠廷：人型立像博君一笑

中職新球季11日開打，樂天桃猿隊將在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，由於不開放觀眾進場，猿隊和機器人公司合作，將人型立像...

中職／21年前亞錦賽太不甘心 鐵漢洪一中連哭兩天

富邦悍將隊總教練洪一中是中職長青樹，1990年從兄弟象隊起步至今，以球員、球評、教練身分在這個圈子活躍超過30年；或許很...

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

中職這周六就要迎來新球季，受到新冠肺炎疫情影響，只能閉門比賽，上演史上首場完全無觀眾之戰，不過開幕戰地主樂天桃猿「Rak...

中職／史上最慘！4隊總虧損恐8億元起跳

中職新球季開打倒數四天，受到新冠肺炎疫情衝擊，各隊都有最壞的打算，一旦疫情影響整季、毫無票房收入，虧損總額恐怕八億元起跳，將寫下職棒開打卅一年最慘紀錄。

日職／最強吉祥物當YouTuber 一人救全隊點閱數

疫情當前，日職原訂4月底的開幕確定延後，新賽程將於5月初出來，屆時才(可能)會知道再度延後的開幕日期，另一方面，由於日前有球員確診，因此幾乎各隊的團體訓練都暫停，改由球員自己在球場或是自宅自主訓練，媒

日職／緊急事態影響8球團 開幕可能延到6月

日本首相安倍晉三預定在今晚發布史上首個「緊急事態宣言」，範圍擴及東京、大阪等七個都、府、縣，日本職棒也將受到影響，原本預...

中職／曾豪駒掛保證 成晉生涯首次開季一軍

樂天桃猿隊將在10日公布開季26人名單，21歲外野手成晉確定入列，也是生涯三年首次開季從一軍起步，他說：「新球季延後快一...

中職／阿誠面對空場有準備 舞照跳飛機照飛

中職本季開幕戰11日將在桃園球場開打，樂天桃猿、中信兄弟之戰零觀眾，創下職棒開打31年最慘紀錄，猿隊啦啦隊長阿誠說：「從...

中職／開幕戰關門仍需氣勢 樂天啦啦隊21人熱舞

樂天桃猿隊11日在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，將是中職史上首場觀眾掛零的一軍比賽，儘管關門打，猿隊啦啦隊Rakute...

中職／王溢正開季二軍 曾豪駒：沒球迷也要有凝聚力

中職新球季11日在桃園球場進行開幕戰，樂天桃猿隊以主隊身分迎戰中信兄弟隊，猿隊總教練曾豪駒將從四名洋投卡本特、霸能、威拉...

中職／樂天投資2500萬元 桃園球場展現新面貌

日本樂天集團接手猿隊，砸下重金改造桃園球場，從座位區、包廂、美食街、商品店到球員餐廳都有新面貌，猿隊領隊劉玠廷說：「已花...

韓職／NC恐龍教練武漢肺炎陰性 球隊恢復訓練

韓國職棒NC恐龍隊昨天傳出一軍教練出現發燒症狀，疑似感染武漢肺炎。不過經過檢測，球團今天宣布，這名教練檢測結果為陰性，球...

熱門新聞

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

NBA／活塞挑安東尼是福是禍？奪冠2大功臣起「內鬨」

中職／史上最慘！4隊總虧損恐8億元起跳

NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。