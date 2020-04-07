中職／開幕戰關門仍需氣勢 樂天啦啦隊21人熱舞

樂天桃猿隊11日在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，將是中職史上首場觀眾掛零的一軍比賽，儘管關門打，猿隊啦啦隊RakutenGirls將會全員到齊，領隊劉玠廷說：「就算沒有球迷，開幕戰也要展現氣勢。」

RakutenGirls編制共有24人，開幕戰會有21人到場，外籍代表彩香、李河潤因為新冠肺炎疫情無法來台，Yuri身體不適被迫缺席。

中職往年開幕戰，安排開球貴賓也是重點，今年受到疫情影響，確定無人到場開球；劉玠廷表示，開球方式會再公告，再看用什麼方式取代，防疫必須做到徹底，到時會用線上活動的方式呈現。