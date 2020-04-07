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中職／開幕戰關門仍需氣勢 樂天啦啦隊21人熱舞

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊球員迎接開幕戰，到時除了RakutenGirls在場，還有他們身旁的人型立像。記者藍宗標／攝影
猿隊球員迎接開幕戰，到時除了RakutenGirls在場，還有他們身旁的人型立像。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊11日在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，將是中職史上首場觀眾掛零的一軍比賽，儘管關門打，猿隊啦啦隊RakutenGirls將會全員到齊，領隊劉玠廷說：「就算沒有球迷，開幕戰也要展現氣勢。」

RakutenGirls編制共有24人，開幕戰會有21人到場，外籍代表彩香、李河潤因為新冠肺炎疫情無法來台，Yuri身體不適被迫缺席。

中職往年開幕戰，安排開球貴賓也是重點，今年受到疫情影響，確定無人到場開球；劉玠廷表示，開球方式會再公告，再看用什麼方式取代，防疫必須做到徹底，到時會用線上活動的方式呈現。

劉玠廷坦言，無法評估今年球季何時才能開放球迷進場；他表示，現階段如何在電腦、電視「吸引球迷的眼球」才是重點，雖有票房損失，仍要維持球隊熱度才行。

猿隊左投王溢正（中）和人型立像合照，開幕戰還有RakutenGirls一共21人到場。記者藍宗標／攝影
猿隊左投王溢正（中）和人型立像合照，開幕戰還有RakutenGirls一共21人到場。記者藍宗標／攝影

劉玠廷 中職 樂天桃猿

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