中職／王溢正開季二軍 曾豪駒：沒球迷也要有凝聚力

中職新球季11日在桃園球場進行開幕戰，樂天桃猿隊以主隊身分迎戰中信兄弟隊，猿隊總教練曾豪駒將從四名洋投卡本特、霸能、威拉諾、尼寇力之中，挑選一人擔任象猿大戰先發投手，王溢正因為腰部不適，開季先從二軍起步。

猿隊11、12日分別對戰兄弟、富邦悍將隊，將由兩名洋投扛起先發重任，開季第二、第三周都是周三到周五的五連戰，再由三名洋投、二名本土投手輪值。

曾豪駒表示，開季26人名單、開幕戰先發投手將在10日公布，王溢正在熱身賽已經停賽兩周，無法趕上開季。

新球季延後快一個月開打，曾豪駒認為，球員在春訓中間會碰到疲勞期，大家儘量調整、尋找比賽感覺；他說，要求球員「要有目的準備」，不能抱著「等比賽開打」的態度，一定要設定追求目標，不讓心理感到疲勞。

新球季開打倒數四天，曾豪駒希望球員到了場上，要把技術表現出來，就算沒有球迷觀戰，也要展現更好的凝聚力；他期待球迷透過電視轉播，繼續為猿隊加油，球員會拿出最好的表現。