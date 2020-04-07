中職／樂天投資2500萬元 桃園球場展現新面貌

日本樂天集團接手猿隊，砸下重金改造桃園球場，從座位區、包廂、美食街、商品店到球員餐廳都有新面貌，猿隊領隊劉玠廷說：「已花費2500萬元，這是必要投資，各種設備陸陸續續到位。」

桃園球場新設六個包廂，兩個比較大型可坐16到20人，小間8到10人，一、三壘側也新增搖滾席；劉玠廷表示，新增座位大約500席，票價比一般內野席多100元，本來應該很早就開始宣傳，可惜碰到新冠肺炎疫情。

他說：「 再忍耐一下，希望疫情趕快結束，讓球迷看看這些新設施。」