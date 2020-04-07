中職／21年前亞錦賽太不甘心 鐵漢洪一中連哭兩天

富邦悍將隊總教練洪一中是中職長青樹，1990年從兄弟象隊起步至今，以球員、球評、教練身分在這個圈子活躍超過30年；或許很多球迷都忘了，一直有鐵漢形象的洪總，曾經為了輸球痛哭兩天，這種場面出現在1999年亞洲棒球錦標賽。

當年亞錦賽在還未改名首爾的漢城進行，台、日、韓爭搶隔年雪梨奧運兩張亞洲區門票，洪一中效力台灣大聯盟雷公隊、已滿38歲，本來不在中華隊名單中，由於統一獅隊捕手吳昭輝受傷，才被徵召入列。

中華隊對日本之戰捧紅「阿甘」蔡仲南，幾乎一路壓制敵軍，蹲捕重任就是落在洪一中身上；中華隊最年輕的投手曹錦輝，在最後危急時刻登板，被日本隊業餘好手平馬淳揮出再見安打，中華隊終場1：2落敗，洪一中輸得很不甘心，當場難過落淚。

中華隊隔天再戰南韓隊，對方同樣推出王牌等級的韓職勝投王鄭珉台先發，洪一中和老前輩郭源治搭擋，兩人加起來80歲，到現在仍是中華隊投捕年紀最大紀錄，大郭踏上投手丘時，南韓所有球員都嚇了一大跳。

這場毫無退路的比賽，中華隊打到延長11局下，又遭朴栽弘揮出再見安打，以4：5飲恨，確定無緣闖進雪梨奧運，一堆球員哭成一團，黃忠義氣到拿球棒猛錘休息室大門，洪一中哭到不想說話，把輸球責任扛在自己身上，快速離開蠶室棒球場。

洪一中披上中華隊球衣前，一度擔心自己打不好會拖累全隊，但他對決松坂磨到保送，成為全隊第一個上壘的打者，為中華隊製造得分機會，對南韓三打數二安打，包括一度追平比數的兩分打點安打，亞錦賽合計七支三，完全展現老將價值。

洪總當時形容「拚老命打球」，尤其對南韓之戰直接用手撲本壘，已經多年沒做過這種動作，完全就是想要拚贏比賽。

中華隊再戰明年東京奧運，洪一中已從當年老捕手晉升總教練，六搶一奧運資格賽這一關還是很硬，就看洪總如何領軍完成「不可能的任務」。