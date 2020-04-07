韓職／NC恐龍教練武漢肺炎陰性 球隊恢復訓練

韓國職棒NC恐龍隊昨天傳出一軍教練出現發燒症狀，疑似感染武漢肺炎。不過經過檢測，球團今天宣布，這名教練檢測結果為陰性，球隊再度恢復訓練，教練也會於康復後歸隊。

因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），韓職已經延後開打。NC恐龍隊3月底曾傳出有二軍球員出現發燒、咳嗽症狀，經過檢測為陰性，4月3日再傳出有二軍教練發燒，再度暫停訓練，後來檢測結果也為陰性。

昨天又傳出有一軍教練發燒，疑似有武漢肺炎的症狀，並至醫院檢測，球隊訓練再度暫停，球員在家中待命，位於昌原的NC球場暫時關閉，並進行防疫工作。

不過，今天NC恐龍隊發表聲明指出，「昨天上午出現發燒症狀的一軍教練，檢查結果為陰性，教練將在恢復健康之後歸隊。」NC球團也指出，球隊從今天開始恢復中斷的訓練。