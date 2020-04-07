中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

中職這周六就要迎來新球季，受到新冠肺炎疫情影響，只能閉門比賽，上演史上首場完全無觀眾之戰，不過開幕戰地主樂天桃猿「Rakuten Monkeys」還是在現場觀眾席動腦筋，和機器人公司合作，將人型立像擺上看台，致力打造熱鬧氣氛。

樂天推出「超前部署 桃猿最罩」企劃，加碼「製造」新10號隊友，將機器假人穿上樂天桃猿球衣、球帽，手上還拿著口號看板，避免觀眾席呈現空蕩蕩的淒涼景象，這些風雨無阻的新10號隊友將從4月11日進場，一路待到疫情结束，再由真人版10號隊友接手。

新10號隊友計劃獲得祥儀機器人夢工廠、三隻猴子威士忌等合作夥伴支持，分為大砲組支持Rakuten Girls、kids組展現活力、勇敢樂天組應援桃猿男兒外帶LED整組作戰、名人加油組以及贊助夥伴響應組，讓場上的球員比賽中不孤單。

今年開幕戰於4月11日登場，由頂著三連霸之姿的樂天桃猿在主場迎戰中信兄弟，也是樂天元年的第一場賽事，將在桃園棒球場點燃戰火。