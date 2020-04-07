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日職／緊急事態影響8球團 開幕可能延到6月

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職仍無法開打。 法新社
日職仍無法開打。 法新社

日本首相安倍晉三預定在今晚發布史上首個「緊急事態宣言」，範圍擴及東京、大阪等七個都、府、縣，日本職棒也將受到影響，原本預估在的5月下旬開打的時程，可能要延後到6月。

安倍表示，緊急事態宣言主要是為了守護醫療體制，不會進行封城，實施對象包括東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣等首都圈及大阪府、兵庫縣、福岡縣，東京都知事小池百合子則表示，希望減少人與人的接觸，並透露可能關閉部分設施。

日職12支球團，有八隊位處實施範圍內，根據體育報知報導，棒球界預期在緊急事態宣布期間，球員將採自主訓練，無法進行練習賽，球界相關人士表示，緊急事態暫停的這一個月，考慮到球員狀況調整，原本5月下旬開幕的預估受到嚴重挑戰。

日職開幕戰從原本的3月20日，到4月3日開會時宣布第三度延期，日期尚未公布，外界評估為5月26日，如今恐怕要到6月才能重啟，也代表18場的交流戰有可能取消。

各球團也針對緊急事態可能的限制進行調整，東京讀賣巨人隊原預計13日重啟團隊訓練，可能繼續延長個人訓練，東京養樂多隊則決定從8日起全員在家待命，9日起如何進行個人訓練則交由監督高津臣吾安排。

埼玉西武獅目前開放球員到球場自主訓練，將再討論是否維持開放；位於神奈川的橫濱隊則宣布7日開始停止團隊訓練，改採自主練習，在球場訓練時間也用不同時段錯開人群；千葉羅德隊今起繼續維持個人自主訓練，團隊訓練重啟時間未定。

位於大阪的歐力士隊4月起改採個人訓練，並限制設施進入人數，及謝絕媒體訪問，將延續這些措施；阪神隊由於藤浪晉太郎等三名選手確診，仍處於全隊隔離，先觀察其他球隊因應方案；福岡軟銀鷹原預計9日起將球員分散場地、時段進行訓練，如今將重新調整。

千葉羅德

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