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中職／ 史上最慘！4隊總虧損恐8億元起跳

聯合報 / 記者藍宗標／新北報導
中職新球季開打後，沒有觀眾進場將成常態。 記者藍宗標／攝影
中職新球季開打後，沒有觀眾進場將成常態。 記者藍宗標／攝影

中職新球季開打倒數四天，受到新冠肺炎疫情衝擊，各隊都有最壞的打算，一旦疫情影響整季、毫無票房收入，虧損總額恐怕八億元起跳，將寫下職棒開打卅一年最慘紀錄。

中信兄弟樂天桃猿隊十一日在桃園球場進行開幕戰，將成為中職史上首場觀眾掛零的比賽，也是球季賽關門打的起點，在疫情未能有效控制前，政府何時開放球迷觀戰，完全是未知數。

富邦悍將隊昨天繼續在新莊球場練球，全力備戰新球季，副領隊陳昭如表示，新冠肺炎疫情持續，各隊都做好上半季可能關門打的心理準備，比較樂觀是下半季再讓觀眾進場。

富邦悍將隊備戰新球季，持續在新莊球場練球。 記者藍宗標／攝影
富邦悍將隊備戰新球季，持續在新莊球場練球。 記者藍宗標／攝影

中職將成為全球唯一展開新球季的職棒聯盟，卻也面臨經營上的嚴苛考驗；陳昭如強調，各球團每年經營成本都超過三億元，團隊薪資開銷最大，其他包括一、二軍各種支出，若無球迷觀戰，虧損數字可想而知。

「今年有可能是中職開打以來，整個聯盟虧損數字最大的一年。」但她強調，中職對政府防疫有信心，各隊也全力配合，希望下半季能讓球迷順利進場。

中職一九九七年多達七隊，寫下單季新高，從二○○九年起縮成四隊；過去單隊一、二軍球員加起來只有卅多人，現在已到六十人左右，薪資數字大幅增加，每場比賽又有啦啦隊在內的額外開銷，如果整季沒有觀眾，主要收入只剩電視轉播權利金，預料各隊赤字都會超過二億元。

各球團每年季前向母公司爭取預算時，都會評估最壞狀況，陳昭如不諱言，今年最壞當然就是整季受到疫情影響，完全沒有票房。

新冠肺炎疫情難料，在球團收入銳減的情況下，球員明年恐怕沒有太大調薪空間，陳昭如說：「簽有複數年約的人較有保障。」

疫情 新冠肺炎 薪資 中華職棒 富邦悍將 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 票房

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