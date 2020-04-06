春季聯賽／台電黃韋銘致勝安 6勝暫居分組第一

春季聯賽A組預賽，台灣電力今天與台中市成棒隊交手，台中市隊彭名宇單場雙響砲無功，台電比賽後半段搶分，黃韋銘致勝安，率隊以8比7拿勝，繼續居分組排名第一。

109年全國成棒甲組春季聯賽A組（社會組）預賽，台灣電力與台中市隊交手，兩隊攻勢互有往來，台電首局靠著陳偉志二壘打開啟攻勢，再靠著失誤，戴如量、范孟傑接連安打，開賽就取得3比0領先。

台中市隊彭名宇1局下半敲出陽春砲，2局再靠著單局3安、1保送，攻下3分、翻轉戰局，台電3局上半追回1分，台中市隊下半局再靠著接連安打，攻下2分、要回領先，台中市隊彭名宇6局敲出個人單場第2轟，兩隊6局打完，台中市隊7比5領先。

台電7局反攻，1人出局後戴如量安打、盜上二壘，廖俊凱安打先追1分，謝榮展安打推進，黃韋銘關鍵安打，一棒送回2分、翻轉戰局，台電順利拿下預賽第6勝，賽後戰績6勝3敗，A組預賽戰績暫居第一。

合作金庫成棒隊今天與桃園航空城隊交手，合庫先發投手高耀佐5局好投壓制，合庫打線發揮，全場敲出9安，3局楊振裕陽春砲開啟攻勢，單局攻下8分、奠定勝基，8局鄭嘉明也開轟，2分砲幫助球隊以11比0、8局提前拿勝。