日職／最強吉祥物當YouTuber 一人救全隊點閱數

疫情當前，日職原訂4月底的開幕確定延後，新賽程將於5月初出來，屆時才(可能)會知道再度延後的開幕日期，另一方面，由於日前有球員確診，因此幾乎各隊的團體訓練都暫停，改由球員自己在球場或是自宅自主訓練，媒體採訪也受到限制，許多球員都採取視訊方式訪問，球迷更不用說了，從春訓中各球團公布球迷服務的自肅規定後，加上球賽遲遲無法開打，球迷與球員間的距離越拉越大，為了彌補這段沒有賽事的空白期，球隊及一些球員都利用了SNS平台(Social Network Services，社會性網路服務)，跟球迷透過網路進行互動，其中12支球隊最常利用的就是Youtube頻道。

目前日職12支球團都有經營專屬的官方Youtube頻道，也都有超過2萬球迷訂閱，各隊風格都不盡相同，最常在平台上放的影片當然就是比賽集錦、球員花絮，以及一些特別企劃主題的系列影片，而影片上傳更新速度也不一致，其中廣島的頻道雖有超過3萬人訂閱，但在這一年內完全沒有更新任何影片，幾近停擺狀態。

相對於廣島，巨人球團就非常積極地上傳影片，影片內容多為球員場內外的花絮，主角幾乎都是當家球星，加上精緻的影片特效字幕製作，以及球迷本來就比較多的優勢，使得巨人的頻道訂閱人數來到近15萬人，為全日職最多，超過10萬觀看數的影片數量佔一半以上，甚至還有上衝百萬觀看數的影片，是在影音頻道上經營得最成功的一支球隊；訂閱人數居次的是DeNA，剛好超過10萬人，DeNA在最近一個月上傳了許多支短片，有春訓期間的花絮，以及練習賽的集錦，影片數量已超過去年的一半。

讀賣巨人官方YouTube頻道已有多達14.8萬的訂閱。 擷圖自youtube

訂閱人數雖不到10萬，但也超過5萬的有5支球隊，分別是9.3萬人的火腿、8.7萬人的羅德、8.5萬人的軟銀、6.8萬人的阪神及5.5萬的西武。火腿上傳影片的積極度與巨人不相上下，除了訓練花絮外，也有特別的企劃，如最近監督栗山英樹就重拾教授身份，錄製一連串關於論語、易經及孫子兵法的教學影片，雖然看的人數不算多，也別有趣味；羅德也是上傳影片數量很多的一隊，超級新人佐佐木朗希是最近的熱門主角，這一個月就有9支關於他的影片上傳，在牛棚練投的影片更衝上135萬觀看人次，相信未來開季後有機會再有影片創新高；上季總是打不贏羅德的軟銀，3月底推出「おうちでサァイコー！」(在家最好)的企劃，分為由球員示範，監督工藤公康主講解的「在家工藤塾」、球員對談，及球場便當的食譜及實作這三個系列的影片，目前已有幾支影片上傳；阪神則是中規中矩，幾乎都是練習時的情形及花絮；西武近期的影片數量則較少。

超級新人佐佐木朗希是羅德影音頻道近期的主打星。 福耳攝影

人氣較低的是養樂多、樂天及歐力士，訂閱人數都不到3萬。經營認真度只比廣島好一點的養樂多，以及大多是比賽highlight剪輯影片的樂天，最近都派出吉祥物上場，養樂多的燕九郎不愧是很受球迷喜愛的日職吉祥物，近期的影片都有上萬的點閱率，比球員的多上好幾倍，相對地，樂天的吉祥物就沒辦法創造太多點閱率了；至於歐力士，就真的是本身球迷少的原因了。

說到吉祥物，全日職人氣最高的當然就是中日以無尾熊為原型的Doala(哆阿啦)，他去年底在談合約的時候(日職幾個有人氣的吉祥物，如上述的燕九郎、Doala在季後也會有談合約的橋段)，就發下豪語要開始當Youtuber，之後便展現一人救全隊的實力，從春訓到最近的關門無觀眾比賽，他都可以拍出影片，而且都有上萬的點閱數，這在別的球隊頻道可能並不算多，但在過去平均不到萬次的中日，可是點閱數之王了，一支他在無觀眾比賽時的影片，更創下22萬次的隊史最高紀錄，是第二名的兩倍，也由於他最近的活躍，使得去年同期只有4千多人訂閱的中日頻道，現在成長到了3.2萬人，而且還在持續增加中，不但超越歐力士擺脫墊底，還已經追上幾乎沒在更新的廣島，接下來就是要衝進前段班內了。

除了各球團官方的影音頻道外，有好幾位球員如杉谷拳士等，利用IG或推特等平台，在這緊急時期跟球迷做遠距離的互動，也稍稍撫慰了球迷沒球可看的空虛感。