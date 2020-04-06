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又稱霸！埔中女壘隊成軍28年 豪取13座HSL冠軍

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里國中女壘隊今年擊敗台中市東山高中國中部，勇奪全國中小學女壘聯賽（HSL），再次稱霸聯賽，拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里國中女壘隊今年擊敗台中市東山高中國中部，勇奪全國中小學女壘聯賽（HSL），再次稱霸聯賽，拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。記者賴香珊／攝影

全國中小學女壘聯賽（HSL）成績日前出爐，南投縣埔里國中女壘隊擊敗台中市東山高中國中部，勇奪甲級冠軍，不僅一雪去年遭敗尋求三連霸失利之恥，再次稱霸聯賽，更是拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。

埔里國中指出，校內女壘隊成立至今已28年，期間參與全國國中女壘聯賽（含88-90學年改全中運）屢創佳績，還曾創下4連覇，前年摘下該賽事第12座冠軍，去年尋求第13冠及3連霸，未料卻遭東山高中國中部擊敗，還落到第5名。

但埔中女壘隊球員並未氣餒，尤其是國三球員盼重回聯賽后位，為畢業留下最輝煌紀錄，因此更加努力練球強化團隊戰力，今年再戰全國中小學女壘聯賽，預賽雖以1分之差敗給北投國中，以分組第二晉級複賽，但之後再無敗績闖進決賽。

而今年決賽再次碰上東山高中國中部，埔中女壘隊投手馬薇穩定完投7局，捕手葉貴萍則以安打、全壘打，1人灌進3分，且率團隊穩定打擊搶分，最後就以強力的投捕搭檔，以及優異團隊表現，終場以6比3力克對手奪冠，也一雪前恥。

埔中女壘隊教練張寧恩說，今年賽事以投手馬薇的表現最為關鍵，身高不到150公分的她克服身材劣勢，1人連投7場，沉著應戰，以精準變化球創造低保送和高三振率，帥氣拿下6勝1敗，也與葉貴萍及游擊手陳喜晏入選本屆U15國手。

埔里國中校長校長脈樹．塔給鹿敦則表示，校內女壘隊戰績顯赫，是國內傳統女壘強隊，也是女壘國手搖籃，而今年在國中女壘聯賽的優異表現，不僅再次抱回冠軍，更拿下成軍28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。

南投縣埔里國中女壘隊今年擊敗台中市東山高中國中部，勇奪全國中小學女壘聯賽（HSL），再次稱霸聯賽，拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。圖／埔里國中提供
南投縣埔里國中女壘隊今年擊敗台中市東山高中國中部，勇奪全國中小學女壘聯賽（HSL），再次稱霸聯賽，拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。圖／埔里國中提供
南投縣埔里國中女壘隊今年擊敗台中市東山高中國中部，勇奪全國中小學女壘聯賽（HSL），再次稱霸聯賽，拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里國中女壘隊今年擊敗台中市東山高中國中部，勇奪全國中小學女壘聯賽（HSL），再次稱霸聯賽，拿下創隊28年以來的第13座HSL冠軍，持續刷新隊史紀錄。記者賴香珊／攝影

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