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中職／聯盟員工遊11景點 被要求居家辦公兩周
中央流行疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，中華職棒今天對聯盟員工進行內部調查，證實有一人在連假期間前往其中景點，已要求居家辦公兩周。
這些景點包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、墾丁。
針對聯盟員工出遊部分，中職會長吳志揚表示，已要求居家辦公、自主管理14天，目前聯盟採取分流方式上班，裁判配合一、二軍賽事更是分成4組，不能相互接觸。
富邦悍將隊今天在新莊球場練球前，已調查所有隊職員，全隊無人前往這些景點。
中職新球季11日開打，在新冠肺炎疫情未獲控制前，所有比賽關門打，完全不開放球迷進場，若有任何一名球員確診將立刻停賽。
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