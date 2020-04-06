潘柏宏春季聯賽再好投 高苑科大擊敗台灣觀光

春季聯賽B組預賽，高苑科大今天與台灣觀光學院交手，高苑先發投手潘柏宏5局好投，率隊以7比1拿勝；台灣啤酒葉宇林單場4安3打點，率隊以10比0、8局擊敗吳鳳科大。

109年全國成棒甲組春季聯賽大學隊B組預賽，高苑科大今天與台灣觀光學院交手，高苑先發投手潘柏宏在剛落幕的大專棒球聯賽表現亮眼，拿下賽會投手獎，今天先發總計投5局，僅被敲出4支安打，投出2次三振、無失分，有效壓制對手打線。

高苑6局啟動牛棚，莊陳椘敖中繼2局，失掉1分非責失分，林哲弘、蔡沛亨依序登板，各投1局，沒有失掉分數，替球隊守住勝利。

高苑比賽前半段就有攻勢，3局靠著3安、2保送、1次對手守備失誤，單局攻下4分，4局再靠著保送、接連安打、失誤，再添2分保險分，6局靠著保送、盜壘、失誤，跑回團隊第7分，順利拿下比賽勝利。

台灣啤酒（國立體大）今天與吳鳳科大交手，台灣啤酒先發投手郭定泓4局被敲4支安打，飆出8次三振，無失分，有效壓制對手打線。

台灣啤酒開賽就有攻勢，首局靠著4安、3保送，一口氣打了10人次，攻下5分大局，高聖恩、葉宇林今天打擊手感都不錯，高聖恩2局適時安打送回球隊第6分，4局再敲安，送回團隊第7分，6局敲出個人單場第3分，送回球隊第8分。

台灣啤酒8局再起攻勢，靠著失誤、保送、劉家誠、葉宇林接連安打，單局再添2分，提前拿下比賽勝利。高聖恩今天單場3安3打點，葉宇林單場4安3打點，都是球隊搶勝功臣。