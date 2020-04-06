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中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了
中央流行疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，富邦悍將隊今天在新莊球場練球前，對所有隊職員進行調查，詢問有沒有人在休假期間前往這些景點，副領隊陳昭如說：「全隊沒有人出遊。」
悍將隊前天休息，總教練洪一中開車載老婆外出，本來打算逛逛桃園大溪老街，不料接近市區看到大批人潮，兩人嚇了一大跳，擔心受到新冠肺炎疫情影響，決定直接回家。
中職新球季11日在桃園球場開打，由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，悍將隊隔天桃園再戰猿隊，也是洪一中首次對決老東家，成為開季熱門話題，但因防疫措施，確定不開放球迷進場觀戰。
洪一中說：「開季一軍26人名單，基本上差不多都確定了，每年變動不大，就看要帶多少新人。」
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