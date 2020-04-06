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中職／被打後腦袋突然醒 吳俊良點名3土投都這樣
中職新球季11日開打，富邦悍將隊第一天輪空，12日作客桃園球場對戰樂天桃猿隊，將在三洋投羅力、索沙、伍鐸選出一人扛起先發重任，悍將隊投手教練吳俊良說：「10日會決定開季首戰人選。」
悍將隊開季另兩個先發投手名額由江國豪、游霆崴、陳仕朋「三搶二」，吳俊良表示，江國豪漸入佳境，被打之後腦袋突然醒，三人都會發生這種狀況，目前都有機會爭取開季先發，就看誰的狀況好。
悍將隊從明天開始，連續五天都有練習賽、二軍例行賽，吳俊良指出，明、後天一軍賽事會用一軍投手比賽，分別由伍鐸、陳仕朋登板先發，羅力會在後三場其中一場先發，索沙也可能出來投球。
吳俊良強調，今年球季延後開打，對先發投手調整反而有利，從一開始練牛棚、自辦到官熱熱身賽，只要抓對節奏就沒問題，目前投球數都達四、五局以上的數量。
他說：「像索沙上一場已達100球，代表節奏剛好，伍鐸（對統一獅隊二軍賽事）明天會投90到100球。」
悍將隊另一名洋投包林傑因傷趕不上開季，吳俊良希望他能在五月中旬復出，一切全看他的調整狀況和防護員報告。
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