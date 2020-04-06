中職／新球季倒數5天不知身價 林益全呼籲修改規章
中職新球季開打倒數五天，富邦悍將隊「神全」林益全的薪資還未出爐，創下史上最晚薪資未定紀錄，他說：「不知卡在那裡，但談得差不多了，就等經紀人回覆。」
林益全認為，拖到四月還未談妥薪水，沒想到會這麼晚，希望聯盟規章能做改變，每年談薪應在12月底前完成，讓所有球員更有安定感，心情也會比較好。
中職11日在桃園球場進行開幕戰，由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，悍將隊隔天作客桃園對決猿隊；林益全表示，新球季快開打了，目前專心備戰，調整狀況還不錯。
林益全去年球季月薪70萬元，比起前年少了10萬元，外界推測今年數字應在75萬元左右，可望簽下兩年約，他很低調說：「能不能簽下複數年約，要看球團的態度。」
新球季受到新冠肺炎疫情衝擊，從原定3月14日延到本月11日，林益全強調很期待開季，全球職棒聯盟都無法比賽，中職還能開打，球員算是幸福，也希望疫情趕快過去。
林益全2009年展開中職生涯，今年將邁入第12季，他說：「從未想過比賽竟會關門打，覺得很可惜，受到疫情影響，這也是沒辦法的事。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言