中職／富邦副領隊評估整季關門打 虧損數字恐是史上最慘

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場練球，備戰12日開季首戰，副領隊陳昭如表示，一旦新冠肺炎疫情持續，各隊都做好上半季恐怕關門打的心理準備，比較樂觀是下半季開放觀眾進場。

中職今年面臨經營上的嚴苛考驗，陳昭如強調，各球團每年經營成本都超過三億元，團隊薪資開銷最大，其他包括一、二軍各種支出，如果沒有球迷進場觀戰，虧損數字可想而知。

中職各隊每年赤字都破億，就連票房最好的桃猿隊也一樣，其他三隊都超過1.6億元，今年恐怕寫下史上新高，推算到年底，虧損總額恐怕超過八億元，一軍四隊球員明年薪資也將受到影響。

各球團每年季前向母公司回報預算，都會評估最壞情況，陳昭如認為，本季最壞當然就是整季受到疫情影響，完全無法開放球迷進場；她不諱言，今年有可能是中職開打31年來，整個聯盟虧損數字最大的一年。