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MLB／哈波春訓賽太拚 嚇得新教頭吉拉迪下令禁盜本壘

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
吉拉迪下令哈波(紅衣)禁盜本壘。 美聯社
吉拉迪下令哈波(紅衣)禁盜本壘。 美聯社

儘管和當家一哥哈波（Bryce Harper）只合作短短的春訓，新掌費城人兵符的吉拉迪（Joe Girardi）仍對他留下深刻印象，甚至因為這位球星在春訓賽中過度展現拚勁，而感到緊張。

吉拉迪接受廣播節目訪問，暢談他和哈波的合作經驗，雖然因為新冠肺炎疫情影響而中斷新賽季行程，兩人共事時間並不長，不過吉拉迪已經看到哈波「拚命三郎」的個性，還說一度想把他換下場。

「我對他的春訓表現印象很深，不只是他的練習，還有他在場上的認真，有一天我甚至感到緊張，因為他敲出安打後，先盜二壘又盜三壘，我看著三壘教練說『跟他講不能盜本壘，這樣就夠了』。」吉拉迪說道。

今年是哈波加入費城人的第二年，在春訓賽喊停之前，他八場出賽，16打數敲出八支安打，其中有三發全壘打，手感正火燙，可惜遇上新冠肺炎疫情，無緣把好狀態直接帶進例行賽。

吉拉迪 哈波 費城人

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