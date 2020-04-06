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日職／進度停滯一度關機 張奕近期重啟練投

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日投手張奕。 資料照／擷圖自日刊スポーツ野球取材基地推特
旅日投手張奕。 資料照／擷圖自日刊スポーツ野球取材基地推特

日本職棒開幕日期第三度延後，可能要等到5月下旬才有機會，對效力歐力士隊的台將張奕來說，有更充裕的時間能夠重新加入競爭先發的行列，根據日本媒體「Daily」報導，張奕近期將再度展開投球訓練，就看是否有機會趕上開幕戰。

「Daily」今天報導，張奕與近藤大亮近期將再度開始投球，兩人同樣是因為手肘緊繃而離開春訓，一度恢復到可以傳接球的程度，但隨後進度停滯不前，在3月底經過醫生診斷後，建議暫時完全不要碰球，只以跑步、重訓等方式進行基礎訓練。

張奕今年隨著一軍春訓，原訂3月4日登板對羅德的計畫因手肘問題被取消，下放二軍調整，曾在3月6日練投，當時表示自己不會太過焦躁，等找回好狀況，再回到球場一決勝負。

由於日職開幕日期仍未定案，歐力士監督西村德文表示：「只能往正面方向思考，不能太負面。」以張奕與近藤大亮目前進度，如果照第一次延後的4月10日開幕日期，確定無法趕上，加上去年11月進行右手肘手術的竹安大知，歐力士如今有更多時間調整戰力。

日職今年球季原訂3月20日開打，在世界棒球12強賽投出好表現的張奕被看好是先發輪值強力競爭者，但因手肘問題脫離競爭行列，不過日職賽程受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日媒預估，有可能要到5月26日才能再度開打。

張奕 歐力士 世界棒球12強

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