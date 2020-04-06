中職／領先全球開打 富比士撰文介紹中職

中華職棒即將在4月11日開打，在新冠肺炎（COVID-19）疫情的陰霾下，成為全世界第一個開打的職業棒球聯賽，富比士雜誌也注意到此事，特別介紹台灣如何領先美國，展開棒球賽季。

4月原本是北美體壇最熱鬧的時候，大聯盟賽事剛剛開打，準備為爭取世界大賽奮戰，NBA與NHL則進入季後賽階段，各隊開始短兵相接，爭奪最終金盃，但因為新冠肺炎一切喊卡。

美國總統川普（Donald Trump）昨天與多個運動聯盟開會，會後表示：「希望球迷能夠回到球場。」富比士上海分社社長范魯賢（Russell Flannery）撰文指出，台灣已經達成美國無法達成的目標，就是在周六開啟職業棒球賽季。

中職在4月1日宣布，新球季完全閉門開打，在不開放觀眾進場的情況下，球隊加上媒體人員，只有不到200人能夠進入場館，就是為了防止新冠肺炎疫情擴大，球迷雖然只能透過直播觀看賽事，但對球員的紀錄以及轉播單位、廣告商來說仍是好事，

范魯賢指出，台灣能夠邁向這一步，原因是至今能有效的控制新冠肺炎疫情，全台2300萬的人口，但只有363例確診、5名死亡案例，尤其位處疫情最初爆發的中國大陸僅約100哩（約160公里），但透過旅遊限制等方式，降低疫情蔓延，就連名歌手芭芭拉史翠珊也特別稱讚台灣。

范魯賢也簡單介紹中華職棒的成立歷史，不少大聯盟球員也來自台灣，包括早期的王建民以及近期紅襪隊的林子偉，而周六開幕戰的對戰組合則是樂天桃猿要在主場迎戰中信兄弟。