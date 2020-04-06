快訊

有重大說明？指揮中心記者會 臨時改上午10點舉行

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

中職／領先全球開打 富比士撰文介紹中職

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒即將在4月11日開打，在新冠肺炎（COVID-19）疫情的陰霾下，成為全世界第一個開打的職業棒球聯賽，富比士雜誌也注意到此事，特別介紹台灣如何領先美國，展開棒球賽季。

4月原本是北美體壇最熱鬧的時候，大聯盟賽事剛剛開打，準備為爭取世界大賽奮戰，NBA與NHL則進入季後賽階段，各隊開始短兵相接，爭奪最終金盃，但因為新冠肺炎一切喊卡。

美國總統川普（Donald Trump）昨天與多個運動聯盟開會，會後表示：「希望球迷能夠回到球場。」富比士上海分社社長范魯賢（Russell Flannery）撰文指出，台灣已經達成美國無法達成的目標，就是在周六開啟職業棒球賽季。

中職在4月1日宣布，新球季完全閉門開打，在不開放觀眾進場的情況下，球隊加上媒體人員，只有不到200人能夠進入場館，就是為了防止新冠肺炎疫情擴大，球迷雖然只能透過直播觀看賽事，但對球員的紀錄以及轉播單位、廣告商來說仍是好事，

范魯賢指出，台灣能夠邁向這一步，原因是至今能有效的控制新冠肺炎疫情，全台2300萬的人口，但只有363例確診、5名死亡案例，尤其位處疫情最初爆發的中國大陸僅約100哩（約160公里），但透過旅遊限制等方式，降低疫情蔓延，就連名歌手芭芭拉史翠珊也特別稱讚台灣。

范魯賢也簡單介紹中華職棒的成立歷史，不少大聯盟球員也來自台灣，包括早期的王建民以及近期紅襪隊的林子偉，而周六開幕戰的對戰組合則是樂天桃猿要在主場迎戰中信兄弟。

棒球 大聯盟 中華職棒

延伸閱讀

中職／零經驗教頭帶兵奪冠 振總、鑼總是典範

中職／高國麟練右外 搶花花地盤

中職／洪總用「新」 江國豪、辛元旭 有望一軍

芭芭拉史翠珊讚防疫 總統轉推：台灣樂意分享經驗

相關新聞

日職／堅守場次防線失守 聯盟陷入進退兩難

日本職棒上週召集12球團代表舉行臨時會議討論日程。由於新冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本有擴大跡象，因此其實早在會議之前，就已經很清楚確定原先的24日開打目標不可能達成。果然一如預期會議之後

中職／零經驗教頭帶兵奪冠 振總、鑼總是典範

中華職棒本週六開打，成為全世界第一個點燃戰火的職業棒球聯賽，這都要歸功國家嚴謹的防疫措施，以及全民高度自制配合的成果，疫情相對輕微，不過受新冠肺炎衝擊，今年中職賽季仍充滿變數，誰能拿下總冠軍也相當難預

中職／洪總用「新」 江國豪、辛元旭 有望一軍

備戰本周末開打的中職新球季，富邦悍將隊連兩天在主場新莊棒球場練球，明天則將整隊南下，由一軍陣容參與兩場二軍例行賽，確認開季名單，之後北返做最後準備，迎接十二日對上樂天桃猿隊的新球季首戰。

中職／高國麟練右外 搶花花地盤

富邦悍將隊開季廿六人名單大致底定，但原本的不動右外野手「花花」張正偉近期打擊狀況不盡理想，總教練洪一中因此安排高國麟加練右外野當備案，也讓他能獲得更多上場機會。

中職／領先全球開打 富比士撰文介紹中職

中華職棒即將在4月11日開打，在新冠肺炎（COVID-19）疫情的陰霾下，成為全世界第一個開打的職業棒球聯賽，富比士雜誌...

中職／第9輪新秀有望開季一軍 辛元旭笑稱沒想過

去年季中選秀第9輪才獲青睞，富邦悍將隊20歲三壘手辛元旭靠認真的態度獲得總教練洪一中賞識，有望搶進開季一軍名單，辛元旭也...

中職／江國豪二軍先發5局奪勝 一軍輪值人選之一

競爭富邦悍將隊開季第5號先發的新秀投手江國豪，今天被安排在二軍出賽，對戰樂天桃猿隊先發5局，在首局失3分後就回穩，拿下勝...

中職／高國麟加練右外野 「勤能補拙」用態度影響後輩

富邦悍將隊高國麟今年在熱身賽繳出高檔打擊表現，但受限於守備位置，要常駐先發有難度，近期因右外野張正偉打擊狀況不理想，高國...

中職／「打擊沒內容」張正偉到二軍調整敲4安

備戰下周開打的新球季，富邦悍將隊一軍今天繼續在新莊棒球場練球，另有幾名選手被安排到二軍出賽，包括打擊近況不理想的「花花」...

棒球／安撫LLB小球員 川普：很快就能再打球

美國新冠肺炎疫情嚴重，不只職棒賽季受影響，就連LLB青、少棒賽事也一同耽擱，美國總統川普（Donald Trump）在推...

青少棒／U12亞洲少棒延到11月 比賽地點仍在台南

繼六搶一奧運資格賽之後，原定七月在台南亞太棒球村舉行的Ｕ十二亞洲少棒賽，也受到新冠肺炎疫情影響，決定延到十一月開打。

中職／球團收入銳減 下季「薪情」恐不佳

中職新球季本周開打，獲得複數年合約的球員，先拿到「保護傘」；而新冠肺炎疫情造成的影響，將會反映在下一個球季的調薪。

熱門新聞

NBA／喬丹獲選最偉大大學籃球員 賈霸：真是笑掉大牙

NBA／女兒遠距上課幫忙 柯瑞只獲這評價

NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

MLB／大聯盟新人王全明星隊 鈴木一朗獲選右外野手

NBA／分開後才懂 保羅：很感謝葛里芬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。