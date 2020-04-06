中職／高國麟練右外 搶花花地盤

富邦悍將隊開季廿六人名單大致底定，但原本的不動右外野手「花花」張正偉近期打擊狀況不盡理想，總教練洪一中因此安排高國麟加練右外野當備案，也讓他能獲得更多上場機會。

張正偉在官辦熱身賽出賽十場，繳出三成二六打擊率，是球隊開路先鋒的最佳人選，但最近狀況下滑，洪一中指出：「他這幾場的打擊沒什麼內容，擊球點掌握得不理想。」而張正偉昨天被安排到二軍出賽調整，單場敲四支安打，有兩分打點。

高國麟則是在官辦熱身賽出賽七場，揮出三發全壘打，打擊率四成七一，繳出高檔打擊表現，但依原本教練團的規畫，要和哥哥高國輝及胡金龍競爭左外野防區，出賽空間受壓縮。為此洪一中也安排高國麟加練右外野，設想若張正偉開季狀況不理想時能有備案。