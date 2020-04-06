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中職／零經驗教頭帶兵奪冠 振總、鑼總是典範

聯合新聞網 / Ramos
陳連宏(左)和陳瑞振(右)都是首次接任總教練就拿下總冠軍，而且那時他們也都是剛離開球員生涯沒有多久。 聯合報系資料照片
陳連宏(左)和陳瑞振(右)都是首次接任總教練就拿下總冠軍，而且那時他們也都是剛離開球員生涯沒有多久。 聯合報系資料照片

中華職棒本週六開打，成為全世界第一個點燃戰火的職業棒球聯賽，這都要歸功國家嚴謹的防疫措施，以及全民高度自制配合的成果，疫情相對輕微，不過受新冠肺炎衝擊，今年中職賽季仍充滿變數，誰能拿下總冠軍也相當難預測。

必須要強調的是，中職新球季雖將順利開打，不過仍有停賽的可能，那就是如果疫情擴大，政府發布民眾「禁足令」，或中職有教練、球員、工作人員染疫，這兩種情況賽季隨時喊卡。

中華職棒新球季預定4月11日起閉門開打，但仍會視疫情狀況而有所調整。 聯合報系資料照片
中華職棒新球季預定4月11日起閉門開打，但仍會視疫情狀況而有所調整。 聯合報系資料照片

各隊倚重的洋投戰力也關鍵因子，因為美洲棒球事業幾乎停擺，如果中職現有洋投表現不濟或受傷，很難再從海外找到合格的洋投戰力，再說，即使洋投抵台也須在家自主隔離14天，至少到目前為止都是此規定，形勢相當複雜，各隊必須祈求陣中洋投表現神勇，至少不要受傷缺陣。

影響最大莫過於統一獅，其他3隊至少都準備4名洋投待命，唯獨統一獅只有3洋投，包括還在自主隔離的羅里奇，另有新洋投費爾本、洛奇，如果他們壓制不住打者，以球隊投打戰力來看，本季統一很難重返榮耀。

中職開季延後一個月，很難說對哪一隊有利，因為大家都是第一次面對這樣的逆境，不過，對於富邦悍將新帥洪一中來說，能有更充裕時間了解陣中球員，並有效整合戰力，會相對比較吃香。

曾豪駒在桃猿教練體系已久，對於子弟兵了解甚深，林岳平也在統一待了十幾年，能夠貫徹球隊文化和球風，丘昌榮長期在中信兄弟擔任首席教練，熟悉陣中選手不在話下。

曾豪駒(中)對桃猿陣中球員早已非常熟悉，接手總教練自然是駕輕就熟。 聯合報系資料照片
曾豪駒(中)對桃猿陣中球員早已非常熟悉，接手總教練自然是駕輕就熟。 聯合報系資料照片

洪一中不然，過去十幾年他都在La new、Lamigo體系，富邦悍將去年底重金挖角，簽下3年複數年合約，不過教練團當中，只有吳俊良、郭建霖與他長期合作，教練成員之間須長期磨合。

這就更不用說球員了，富邦悍將長期走美式球風，從興農、義大到富邦一脈相承，洪一中作戰、訓練走傳統球風，無論是春訓操練到熱身賽作戰風格，富邦球員都得重新適應，洪一中在觀察球員，相對地，富邦球員也在觀察新教頭。

而且，洪一中光是認識球員就得耗費很大功夫，富邦悍將外野手就有15人，投手29人，捕手也有7人，只用短短春訓兩個月就要全員都認識，了解個別球員的能力，其實是很困難的事，好在多了一個月的時間讓洪一中與教練團、球員磨合，對洪總是有利一點的。

洪一中要對悍將所有球員完全熟悉，並適應他們長期習慣的美式風格，恐怕需要一段不短的時間，疫情的影響反而是幫他爭取了不少磨合期。 聯合報系資料照片
洪一中要對悍將所有球員完全熟悉，並適應他們長期習慣的美式風格，恐怕需要一段不短的時間，疫情的影響反而是幫他爭取了不少磨合期。 聯合報系資料照片

相較曾豪駒、林岳平、丘昌榮「零教頭經驗」，洪一中帶兵經驗相當豐富，這在關鍵時刻調兵、下戰術成效就會顯現出來；當然，經驗豐富有時候是一刀兩面刃，洪總執教久了，難免會小心翼翼，甚至想太多，有時候反倒是沒經驗、沒包袱，帶兵反而能放手一搏。

最佳案例有兩個，2010年陳瑞振初掌兄弟象兵符，前一年他還是球員，並繳出0.335高檔打擊率，因「黑象事件」衝擊，倉促扛教頭重擔，振總打造黃衫軍「速度野球」、「防守野球」球風，並靠「四大洋金剛」麥格倫、羅曼、卡斯帝、庫倫打天下，總冠軍戰4戰橫掃興農牛奪冠，振總也成為中職史上最年輕冠軍教頭，當年僅35歲。

另一例是2013年下半季的統一獅「鑼總」陳連宏，當時日籍教頭中島輝士領軍績效不佳，鑼總臨危受命接總教練重任，一舉帶兵逆境突圍，先是不可思議奪得下半季冠軍，再以4戰橫掃義大犀牛封王，當時他才40歲，退役不到兩年。

另一方面，今年中職因疫情影響完全關起門來打，而且很有可能一整季都是如此，例行賽加賽季後賽、總冠軍賽，各隊少了票房、商品、贊助商和部分廣告，相關收益損失粗估最多達8億元，可以預見的是，今年球季結束球員談薪絕對沒有太大空間，很可能遭一定程度減薪，一如1999年球季結束三商虎、味全龍解散，職棒進入冰河時期，各球團老闆喊出共體時艱，勒緊褲帶大幅減薪，沒辦法，非常時期有非常作法，全世界職業運動聯盟皆然。

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