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日職／堅守場次防線失守 聯盟陷入進退兩難

聯合新聞網 / Hiyan
軟銀已開始辦理原本開幕戰的退票事宜，新球季究竟什麼時候能開打，沒有人能說得準。 擷圖自軟體銀行鷹官方網站
軟銀已開始辦理原本開幕戰的退票事宜，新球季究竟什麼時候能開打，沒有人能說得準。 擷圖自軟體銀行鷹官方網站

日本職棒上週召集12球團代表舉行臨時會議討論日程。由於新冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本有擴大跡象，因此其實早在會議之前，就已經很清楚確定原先的24日開打目標不可能達成。果然一如預期會議之後決定再度延期，日職會長齊藤惇表示，「新的開幕日現階段很難決定」，現在甚至連各球團最不願意見到的減少例行賽場次都已經出現很明顯的風向轉變，顯現「勢已難擋」。

日職12球團面對COVID-19這個勁敵，處境只能用「節節敗退」、「場場失守」來形容！

2月21日NPB秘書長井原敦才剛對外表示，沒有考慮取消官辦熱身賽或是比賽不開放觀眾進場等政策，卻受迫於疫情擴大而在不到一週之後的2月26日，NPB與12球團代表召開會議之後，宣佈官辦熱身賽皆不開放觀眾，實施日職史上第一次閉門的「無觀眾試合」。剩下的總計72場熱身賽不開放觀眾，有學者推估包含票房損失就將近30億日圓，整體經濟損失更將超過140億日圓以上。而當初採閉門方式最主要目的是希望將風險在熱身賽期間降到最低，能夠讓3月20日開幕戰如期開打。

不過後來的疫情發展與期待有相當大的落差，導致開幕日一延再延，從「3/20」到先後設定的「4/10」以及「4/24」兩個目標時間皆已無法達成，已經讓NPB無法定出明確時間。開幕日一口氣延期到5月底甚至6月初都已經難以避免，這將使得原先因為奧運延期而多出來的運用空間消失。同時，日本職棒希望確保的各隊143場例行賽事能打完，以及完整季後賽賽程都將出現極大的難度，「避免縮減場次」這道防線將難以守住。

日職熱身賽採不開放觀眾進場政策就已經讓各球團損失慘重，新球季開打後要是縮減場次將更是雪上加霜。 歐新社資料照片
日職熱身賽採不開放觀眾進場政策就已經讓各球團損失慘重，新球季開打後要是縮減場次將更是雪上加霜。 歐新社資料照片

與世界各國職業運動狀況相同，場次一旦減少，接下來日職將有接踵而來的問題。

首先是收入損失慘重。2019年日職例行賽平均觀眾人數為30,928人（中央聯盟34,655人；太平洋聯盟27,202人），如果以一場比賽平均3萬人、票價4,000日圓來估算，少打1場的票房損失就高達1億2,000萬日圓。這還不包括球場飲食、商品等週邊收入以及電視轉播權利金，如果這些都加進去一場比賽收入將可輕易超越2億日圓。而且這不過是日職12球團的平均數字，巨人、阪神等人氣球團的主場觀眾動輒超過4萬人，比賽打不成所造成的損失更是巨大，這也是日職持續從一開始就想要觀望局勢發展的主因。

當球團收入大幅減少，接下來他們就必須與選手工會討論薪資的問題。是否會與美國職棒大聯盟與工會達成的共識一樣根據減少的場次比例計算調整，值得觀察。另外就是取得FA資格基數原本是以一個球季登錄天數145天做計算，一旦場次減少也勢必要重新調整。

再者就是攸關球團以及球員的紀錄。斉藤惇會長不否認採取無觀眾試合的可能，如果用閉門方式對於拯救紀錄有所幫助，也可以多少保留轉播權利金。不過日本的遠征距離不算短，只要遠征移動到各地參加閉門比賽就有擴大感染的風險，加上交通費、住宿費的支出是否划算，都是球團進退兩難、必須去仔細估算的地方。

即使日職官方很早就努力計畫對抗疫情，但大環境發展過於險惡，更造成許多巨大的損失與難以解決的問題。 歐新社資料照片
即使日職官方很早就努力計畫對抗疫情，但大環境發展過於險惡，更造成許多巨大的損失與難以解決的問題。 歐新社資料照片

另外就是CS季後賽、日本總冠軍賽的規模場次是否要縮減。現有CS季後賽前兩輪分別採取3戰2勝以及6戰4勝（聯盟優勝球團1場先勝）的賽制，有部分聲音希望廢除CS季後賽以騰出日程空間，不過季後賽近年來票房效應相當好，因此尚未取得共識。另外，例行賽、CS季後賽收入歸球團，而日本一總冠軍賽、明星賽收入歸聯盟，因此在賽程壓迫之下捨誰取誰，也關係到聯盟與球團之間各自的利益考量，都會讓狀況變得更加複雜。

疫情 奧運

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