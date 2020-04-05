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中職／第9輪新秀有望開季一軍 辛元旭笑稱沒想過

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將隊新秀三壘手辛元旭。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊新秀三壘手辛元旭。記者葉姵妤／攝影

去年季中選秀第9輪才獲青睞，富邦悍將隊20歲三壘手辛元旭靠認真的態度獲得總教練洪一中賞識，有望搶進開季一軍名單，辛元旭也坦言期待，「這是自己也沒想過的事。」

辛元旭去年加入悍將隊後，在二軍出賽15場，但歷經秋訓磨練，大有收穫，也透過和韓職球隊交手，讓表現有所成長，他說：「碰到韓職投手一些沒看過的球質和球速，讓自己進步滿多的。」

而他在春訓期間認真的訓練態度，洪一中看在眼裡，日前將他拉上一軍參與熱身賽，辛元旭也把握住機會，至今仍留在一軍名單中，有望進入開季26人名單。

對於辛元旭的表現，洪總沒有多說，但一再提到，「看他滿認真的。」辛元旭表示，除了球隊的訓練，只要有時間就會再多練、加強自己，「隊上的學長也滿認真的，所以就跟著他們一起訓練。」

雖非大砲型打者，但辛元旭擊球率高、不易被三振，也有不錯的上壘率，對此他歸功於過去在平鎮高中打下的紮實基礎，「高中的時候很要求，不能站著被三振。」他也自知長打能力是自己的弱點，但目前還在摸索職棒的環境，現階段不刻意強求長打，怕因此造成反效果。

去年悍將隊在季中選秀挑中10名球員，僅第一指名的投手江國豪已在一軍出賽，第9輪被挑中的辛元旭則可能成為同期第2位登上一軍的悍將隊新秀，他笑說：「如果可以進到開季一軍名單，這是自己也沒有想過的事，會滿開心的，因為自己輪次比較後面。」

選秀 洪一中 富邦悍將

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