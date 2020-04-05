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中職／江國豪二軍先發5局奪勝 一軍輪值人選之一
競爭富邦悍將隊開季第5號先發的新秀投手江國豪，今天被安排在二軍出賽，對戰樂天桃猿隊先發5局，在首局失3分後就回穩，拿下勝投，總教練洪一中也在練球之餘緊盯二軍賽況。
江國豪在29日於自辦熱身賽對上中信兄弟隊，先發5局，失掉3分集中在前2局，洪總認為表現不差，但要提高投球智慧，今天他則到二軍出賽，同樣繳出5局失3分表現，被敲出6支安打，沒有保送，送出3K，失分集中在首局，拿下勝投。
悍將隊本季首戰將在12日於桃園球場對上樂天桃猿隊，先發投手將由3洋投索沙、羅力及伍鐸擇一，本土先發則預計由陳仕朋掛頭牌，另兩席由江國豪及游霆崴競爭，但洪一中也說：「也沒什麼競爭，大家都會輪到。」
依照悍將隊賽程安排，4月可能用不到第5號先發，如此一來，洪一中指出，球隊牛棚投手還夠，江國豪、游霆崴若沒有一軍先發機會，就會先到二軍，不會以長中繼身分留在一軍。
今年悍將隊勝利組牛棚不變，終結者由陳鴻文擔任，第8局布局投手為林羿豪，按照洪一中的想法，表現穩定的羅國華及范玉禹都能負擔第7局的工作，開季一軍牛棚人手還包括黃亦志、王尉永等人，另外吳世豪近期在二軍的表現也獲洪總欽點。
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