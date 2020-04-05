中職/高國麟加練右外野 「勤能補拙」用態度影響後輩

富邦悍將隊高國麟今年在熱身賽繳出高檔打擊表現，但受限於守備位置，要常駐先發有難度，近期因右外野張正偉打擊狀況不理想，高國麟被安排加練右外野，是他進入職棒後的第5個守位。

依悍將隊原先的外野安排，中外野由林哲瑄鎮守，右外野交給張正偉，左外野則由高國麟和哥哥高國輝及胡金龍競爭。然而近期張正偉擊球狀況不理想，若無法趕上開季，洪總考慮高國麟當備案，而今悍將隊練球時，更看到高家兄弟同時在右外野接球。

高國麟指出，自己在去年秋訓時還練內野，今年春訓開始專職守左外野，先前熱身賽也到右外野守了幾場。對於適應新位置，高國麟說：「球打出來的角度、看球的角度還是有差，所以需要花比較多的時間，練完後再去多接球。」

自進入職棒起，高國麟已守過一壘、三壘、游擊、左外野和右外野，他說：「只要球隊有需要，自己就去配合。」他也正面看待自己被交付的任務，「是因為你的能力有辦法，教練才會交代這樣的工作給你，所以就努力去做。」

無論在哪個位置，高國麟說：「勤能補拙，之後就會熟能生巧。」他也盼自己展現出的態度，能影響到後輩，再帶動球迷回流，讓中華職棒越來越好。