中職／「打擊沒內容」張正偉到二軍調整敲4安

備戰下周開打的新球季，富邦悍將隊一軍今天繼續在新莊棒球場練球，另有幾名選手被安排到二軍出賽，包括打擊近況不理想的「花花」張正偉，一軍全隊則預計在7、8日南下參與二軍賽事。

悍將隊總教練洪一中指出，一軍自3月14日回到主場新莊棒球場訓練，參與的選手大致上就已是開季一軍名單，僅會有少數選手視狀況變動，全隊預計明天在練完後就南下，周二、周三到二軍打兩場，由伍鐸及陳仕朋各扛一場先發，之後再回到北部做最後準備。

儘管球隊今天在新莊練球，但被規劃在一軍名單中的選手包括投手江國豪、王尉永、捕手戴培峰及外野手張正偉都被安排到二軍出賽，且因明天二軍休兵，一軍選手都要先回新莊練球，後天再隨隊南下參與二軍賽事。

其中張正偉因近況不佳，被洪一中安排到二軍多打比賽調整，洪總表示，他最近幾場比賽的打擊沒什麼內容，擊球點掌握得不是很理想。洪總也說：「我這樣是為他們好，年紀越大的球員應該要練更多，才能跟年輕人競爭。」

若張正偉的狀況沒能在開季前調整到位，依洪一中的規劃，已讓高國麟加練右外野，甚至連胡金龍都成為頂替右外野考慮人選，洪總表示，胡金龍打擊好、上壘率高，也能打第1棒。

然而張正偉今天在二軍出賽，對戰樂天桃猿隊二軍，6打數敲出4支安打，打下2分打點。江國豪則是先發5局失3分，王尉永中繼1局無失分，洪一中在練球之餘也緊盯二軍戰況。