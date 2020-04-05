棒球／安撫LLB小球員 川普：很快就能再打球

美國新冠肺炎疫情嚴重，不只職棒賽季受影響，就連LLB青、少棒賽事也一同耽擱，美國總統川普（Donald Trump）在推特上安撫小球員，表示棒球很快就會回來，在這之前照顧好爸媽。

世界少棒聯盟（LLB）在3月中配合美國政府防疫措施，暫停全國6500個地區聯盟，最快要等到5月中才能復賽，小球員正和職棒選手一樣，品嚐無球可打的滋味。

因此川普就在推特上寫道，「給所有正在思念LLB賽季開幕的小選手，我們會讓你們回到球場上的，你們很快就能再打棒球。」

川普補充，「我們會一起度過這難關，很快就會再揮著球棒，於此同時，請照顧好你們的爸媽，要知道情況不會是永久的。」

世界少棒聯盟也在推特上回應，感謝川普的鼓舞，「謝謝總統先生，我們希望能早日回到球場，這時候也希望每個人能安全待在家。」

世界少棒聯先前也寫聲明信給家長，表達賽季無法如期進行的遺憾，「LLB的經驗是許多孩子的大事，我們知道他們會很沮喪、傷心，尤其對六年級的球員來說，我們誠摯希望每個人都能在今年有上場的機會，我們會努力讓賽事早日辦成。」