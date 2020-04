棒球／安撫LLB小球員 川普：很快就能再打球

美國新冠肺炎疫情嚴重,不只職棒賽季受影響,就連LLB青、少棒賽事也一同耽擱,美國總統川普(Donald Trump)在推特上安撫小球員,表示棒球很快就會回來,在這之前照顧好爸媽。

世界少棒聯盟(LLB)在3月中配合美國政府防疫措施,暫停全國6500個地區聯盟,最快要等到5月中才能復賽,小球員正和職棒選手一樣,品嚐無球可打的滋味。

因此川普就在推特上寫道,「給所有正在思念LLB賽季開幕的小選手,我們會讓你們回到球場上的,你們很快就能再打棒球。」

川普補充,「我們會一起度過這難關,很快就會再揮著球棒,於此同時,請照顧好你們的爸媽,要知道情況不會是永久的。」

世界少棒聯盟也在推特上回應,感謝川普的鼓舞,「謝謝總統先生,我們希望能早日回到球場,這時候也希望每個人能安全待在家。」

世界少棒聯先前也寫聲明信給家長,表達賽季無法如期進行的遺憾,「LLB的經驗是許多孩子的大事,我們知道他們會很沮喪、傷心,尤其對六年級的球員來說,我們誠摯希望每個人都能在今年有上場的機會,我們會努力讓賽事早日辦成。」

To all of our youth who are missing the start of their @LittleLeague seasons, hang in there! We will get you back out on the fields, and know that you will be playing baseball soon....