中職／閉門打各隊開闢新戰場 要讓球迷記得「回家」

中職今年閉門打，少了進場球迷的票房、商品收入，各隊早已開始備戰，在網路平台開闢新戰場，首要之務先留住球迷，在不同空間中維持球迷熱度。

中信兄弟隊2日公布，球團與直播平台Twitch合作，開立「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」，到今天為止，已經有近7000名追蹤者、近11萬人次觀看。

這兩天兄弟自辦熱身賽，也進行比賽直播，除了互動增強，甚至收到不少球迷的「抖內」，成為意料外的驚喜。

樂天桃猿隊在官方粉絲團的貼文，觸及率、分享、留言持續成長，網路上的「潛水客」不斷浮出，很多人都留言，「好想看球」。

富邦悍將隊官方社群粉絲都有新增，另外也另創吉祥物的IG，跟球迷互動，持續嘗試各種方法和球迷連結。

統一獅隊最近在網路上販賣的商品，比過往都受到歡迎，除了網路行銷，球團也採「水陸併進」，讓吉祥物萊恩代替無法參加公開活動的球員，到台南各景點亮相。

各球團思維開始轉換，要把球隊當成網路電商來經營，才能在沒有觀眾的例行賽中，拚出一條生路，更要刷滿存在感，讓球迷記得「回家」。

對球隊來說，比賽閉門打已是無法改變的事實，年度虧損也打了預防針，在網路的經營力道加強，雖然不知道能否轉換成收益，但至少不要讓球迷跑走。