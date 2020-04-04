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中職／運動產業紓困振興方案 聯盟也可申請補助

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
教育部體育署提出「運動產業紓困振興方案」，中華職棒也符合「紓困」標準，可以提出申請。 聯合報系資料照
教育部體育署提出「運動產業紓困振興方案」，中華職棒也符合「紓困」標準，可以提出申請。 聯合報系資料照

教育部體育署提出「運動產業紓困振興方案」，中華職棒也符合「紓困」標準，內部正在研議中，要如何提出申請補助。

體育署針對運動彩券經銷商等運動事業、體育團體及民眾等對象，規畫運動產業紓困振興方案32.55億預算，行政院兩天前加碼，另撥出20億元特別預算補助。

運動振興方案辦法中的補助對象，包括運動事業及體育團體籌辦全國性及國際性運動賽事營運成本，如場租及人力成本等開支。

中職原本承辦6搶1資格賽，因新冠肺炎延期，時間未定，但之前已投入情蒐、組訓等相關費用，符合籌辦國際性運動賽事的相關規定。

運動振興方案另設有運動產業紓困租稅協助措施，包含宣傳調降營業稅、主張虧損扣除規定、申請核減當期娛樂稅及延期或分期繳納稅捐。

中職因疫情影響延後開季，且不開放球迷進場，都是極大損失，也可以依照規定提出補助申請。

行政院加碼20億元特別預算，其中15億元用於疫情紓困措施，補貼運動事業營運成本方案，例如場租及人力成本。

中職已跟對口單位聯繫，了解相關辦法規定，至於要由聯盟統一提出，還是由各隊自行處理，目前仍在研議中。

但中職秘書長馮勝賢也表示，球季開打在即，紓困申請暫時沒有急迫性，目前仍以比賽防疫為優先。

中職 中華職棒 馮勝賢

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