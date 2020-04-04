中職二軍／劉基鴻再見二壘打 龍退獅奪第3勝

味全龍隊今天在二軍例行賽對戰統一獅隊，前3局就打下7分，但投手群沒能守住領先優勢，讓獅隊後來居上，直到9局下靠「狀元郎」劉基鴻敲出再見二壘打，助龍隊以8：7擊敗獅隊二軍，收下第3勝。

龍隊今天在首局就展開攻勢，面對獅隊投手吳承諭，林孝程敲出安打後，洪瑋漢揮出三壘打送回第1分，劉基鴻補上二壘打再添分數，之後靠對手失誤跑回第3分。2局下魏全及洪瑋漢接連安打再下一城。

獅隊二軍直到3局上有所回應，靠2次保送展開攻勢，楊家維揮出安打敲回第1分，陳重廷在滿壘時揮出高飛犧牲打再送回分數。龍隊接著在3局下又靠失誤和朱祥麟、魏全的2支二壘打追加2分，曾傳昇補上安打再添1分，拉開7：2領先。

獅隊第2任投手方建德自第4局起登板中繼，投4局沒再讓龍隊攻進分數，獅隊打線則持續搶分，4局上靠李丞齡三壘打和吳國豪高飛犧牲打追回1分，第5局林勝傑轟出2分全壘打，6局上邱智呈、黃恩賜連敲2支安打，加上龍隊發生守備失誤，獅隊一舉將比數扳平。

雙方維持9：9平手直到9局下，龍隊洪瑋漢在1出局後從賴泊凱手中敲出二壘打，劉基鴻再補一支再見二壘打，助球隊收下勝利。

洪瑋漢此戰單場3安猛打賞，只差全壘打就能締造完全打擊，貢獻2分打點；劉基鴻則是單場有2支二壘打表現，送回2分打點，包括9局下的勝利打點。