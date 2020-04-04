中職／桃猿隊洋投威拉諾 遭兄弟前隊友狂轟

被樂天桃猿隊預定列入開季輪值的洋投威拉諾，今天在自辦熱身賽對中信兄弟隊先發，但只投0.2局、失8分，能否保住競爭優勢仍待觀察，此戰兄弟13：3獲勝。

除了威拉諾之外，桃猿隊目前洋投另有卡本特、霸能及尼寇力，總教練曾豪駒原本把威拉諾、卡本特、霸能列為開季優先人選，但可能又有變數。

威拉諾在官辦熱身賽投3場、12局、失兩分、防禦率1.50，內容不差，但今天比賽「走鐘」，面對9人次只拿到兩個出局數，投出4次保送、被敲5支安打，周思齊轟出3分砲。

儘管投不滿1局就退場，但曾豪駒對威拉諾仍有信心，畢竟此戰的對手是前隊友，「他是有經驗的投手，不會太擔心」。

中信兄弟總教練丘昌榮也認為，威拉諾以前在兄弟，大家對他比較熟悉，引誘球路可能無法達到預期效果。

兄弟今天比賽由黃恩賜先發，投5局僅被敲3支安打，投出4次三振、無失分，他在官辦、自辦熱身賽的表現都非常穩定，是丘總預定的本土先發輪值之一。

兄弟開季先發輪值也以洋投為主，米蘭達、羅傑斯、德保拉先入列，第4、5號先發由黃恩賜、廖乙忠、周磊競爭，下周會決定最後安排。

兄弟、桃猿隊是中職開幕戰組合，今天是兩隊在季賽前最後1場自辦熱身賽，兄弟擊出12支安打、4支全壘打，許基宏3打數兩安，都是全壘打。