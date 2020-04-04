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韓職／若季後賽延至11月底 改在高尺巨蛋打成選項

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
韓職若季後賽得被迫在冬季舉行，屆時計畫全部安排在首爾高尺巨蛋進行。 聯合報系資料照
韓職若季後賽得被迫在冬季舉行，屆時計畫全部安排在首爾高尺巨蛋進行。 聯合報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，南韓職棒何時開打還未定案，但目標仍希望能打完144場例行賽，如此一來，季後賽也被迫延至寒冬進行，因此就有球團提議，將季後賽全部安排在首爾高尺巨蛋進行。

韓職新球季開幕日因疫情因素一延再延，聯盟在本周二又召集各隊團長開會，希望讓球季在4月底至5月初開打。

有球團人員表示，考量各種狀況，球季必須在5月5日前開打，才能消化完整季144場比賽，而且在這種狀況之下，原訂7月舉行的明星賽和明星周將取消，球隊也面臨要利用周一休兵日安排雙重賽。

韓職聯盟和各球團目前也在針對季後賽可能於11月下旬開打作準備，只是屆時南韓大多數地區氣溫可能都已降至接近0度，在戶外球場進行比賽，不僅對球迷來說很痛苦，也增加球員受傷的風險。

根據韓聯社報導，相關人士指出，有球隊提議季後賽都安排在不受天氣影響的中立球場進行，而高尺巨蛋就是南韓唯一的巨蛋球場，也是培證英雄隊主場，這個提議獲得許多隊團長的認同，認為這樣能確保球員的安全。

若季後賽真要延後至11月底，改在高尺巨蛋打確實會成為各隊的考量，但目前還未有定論，且屆時球場是否能提供韓職使用也還是未知數，報導指出，季後的高尺巨蛋檔期很滿，11月通常安排不少演唱會、音樂會等活動。

韓職在2018年季中因亞運停賽18天，加上總冠軍賽打到第6戰，球季直到11月12日結束已是史上最晚。今年受疫情影響，已破天荒取消官辦熱身賽，並將再創史上最晚開季紀錄，接下來會是維持5月初開打、部分場次閉門進行，或是為了讓球迷進場而繼續延賽，又或者減少場次，都還有待聯盟與10球團討論出最終方案。

亞運

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