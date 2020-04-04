棒球／U12亞洲少棒賽延期 11月仍在台南舉行
原定7月在台南舉行的U12亞洲少棒賽，受到新冠肺炎影響，決定延到11月開打，而預定9月在高雄舉行的U18亞洲青棒賽，要到6月底再決定時程。
亞洲少棒賽原定7月12到18日在台南亞太棒球村進行，但目前新冠肺炎疫情沒有趨緩跡象，亞洲棒球總會決定延期比賽，地點未變。
U12亞洲少棒賽自2000年首辦，每兩年舉行一次，中華隊在前10屆比賽拿過7次冠軍，2002到10年曾締造5連霸，上屆比賽（2018年）首度在台灣（台北）舉行，中華隊也留下冠軍。
亞洲少棒賽中華隊國手，將從華南金控盃少棒賽選出，比賽自6月6日開打。
U18亞洲青棒賽9月6至12日在高雄進行，這是台灣第4次舉辦亞青賽，前3次有兩次把冠軍留下，由於比賽時間還有段距離，暫訂6月底再視疫情狀況、決定是否如期開打。
5月18日開打的玉山盃青棒賽，是亞青賽中華隊選拔賽，比賽會如期舉行。
而國內三級棒球代表隊選拔賽也自下周陸續登場，4月9日在台南亞太棒球村、小北球場開打的TOTO盃全國少棒賽，是第1個選拔賽，將選出小馬聯盟中華隊，但小馬聯盟今年比賽是否舉行還不確定。
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