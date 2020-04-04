日職／佐佐木朗希能飆170公里？ 教頭直言很有可能

日職羅德隊開放球迷線上提問，球迷對於投手佐佐木朗希十分關注，問起佐佐木朗希有沒有機會投到170公里，總教練井口資仁直言，「很有可能」，也期待他改寫田中將大連勝紀錄。

日本職棒開打日持續往後延，羅德隊在球團官方Instagram上開放球迷對總教練井口資仁提問，從昨天下午5時至今天下午2時，總計收到230個問題，球團公關也整理出11個問題，透過電話替球迷問井口資仁，並整理發表。

球迷問題種類很多，球場外的問題如平時去卡拉OK會唱什麼歌曲，喜歡什麼口味的拉麵，早餐喜歡吃飯還是麵包等，另外對於羅德隊大物投手佐佐木朗希的提問也有許多。

球迷問起有沒有機會讓佐佐木朗希當終結者，井口資仁表示，佐佐木朗希當終結者應該也會有超水準表現，但球團對於他的期待，是希望他可以扛起先發投手重任，也直言期待佐佐木朗希有機會可以打破田中將大在日職樂天隊時期寫下的24連勝紀錄。

球迷也問起佐佐木朗希有沒有機會投到170公里，井口資仁直言，「很有可能」，並分析佐佐木朗希才剛進到職棒，無論體力、身體素質等都不斷地提升，相信球速也會越投越快，期待他先超越自身最速163公里紀錄，接著投到165公里、169公里、170公里。