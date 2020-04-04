聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／新冠肺炎影響蔓延 球員明年薪資難談
中職多數球員的新球季薪水，都在新冠肺炎爆發前談定，目前看來影響不大，但今年球季已決定閉門打，球團收入銳減，明年調薪勢必受到衝擊。
富邦悍將隊林益全、胡金龍新合約大致敲定，球團尚未正式公布，但調薪幅度的標準還是以去年狀況為主，沒有受到疫情影響。
除了悍將隊兩位高薪球員，統一獅隊也尚未公布潘威倫、潘武雄的調薪結果，其餘球員薪資幾乎已確定，不管是加薪還是減薪，都是以去年成績、疫情未爆發前的市場行情談定。
今年各隊多數球員談薪時，新冠肺炎還沒有這麼嚴重，也沒料到今年會閉門打，球團可能完全沒收入，但下一年度談薪，恐怕就無法單純用成績數據為主要依據，得加上更多的外在變數指標。
大聯盟至今仍未確定何時開打，球團處於沒有收入的狀態，但大聯盟官方已和球員工會達成多項共識，包括球員在薪資讓步。
若新冠肺炎疫情持續，中職今年例行賽全部閉門打，各隊票房相關損失絕對超過億元台幣，在大環境惡化的情況下，球員在下一個年度爭取加薪，甚至保住平盤待遇，可能都會遇到嚴苛挑戰。
1999年三商虎、味全龍隊先後解散，隔年中職票房慘不忍賭，連電視轉播權利金也隨之縮水，最後各隊團都是大幅降薪，整體減薪幅度超過20%。
依照目前中職規章，球員新球季（隔年）減薪幅度最多為30%，且需獲球員同意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言