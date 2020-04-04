中職／新冠肺炎影響蔓延 球員明年薪資難談

中職多數球員的新球季薪水，都在新冠肺炎爆發前談定，目前看來影響不大，但今年球季已決定閉門打，球團收入銳減，明年調薪勢必受到衝擊。

富邦悍將隊林益全、胡金龍新合約大致敲定，球團尚未正式公布，但調薪幅度的標準還是以去年狀況為主，沒有受到疫情影響。

除了悍將隊兩位高薪球員，統一獅隊也尚未公布潘威倫、潘武雄的調薪結果，其餘球員薪資幾乎已確定，不管是加薪還是減薪，都是以去年成績、疫情未爆發前的市場行情談定。

今年各隊多數球員談薪時，新冠肺炎還沒有這麼嚴重，也沒料到今年會閉門打，球團可能完全沒收入，但下一年度談薪，恐怕就無法單純用成績數據為主要依據，得加上更多的外在變數指標。

大聯盟至今仍未確定何時開打，球團處於沒有收入的狀態，但大聯盟官方已和球員工會達成多項共識，包括球員在薪資讓步。

若新冠肺炎疫情持續，中職今年例行賽全部閉門打，各隊票房相關損失絕對超過億元台幣，在大環境惡化的情況下，球員在下一個年度爭取加薪，甚至保住平盤待遇，可能都會遇到嚴苛挑戰。

1999年三商虎、味全龍隊先後解散，隔年中職票房慘不忍賭，連電視轉播權利金也隨之縮水，最後各隊團都是大幅降薪，整體減薪幅度超過20%。

依照目前中職規章，球員新球季（隔年）減薪幅度最多為30%，且需獲球員同意。