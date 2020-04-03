中職／索沙最快球速153公里 自認變化球還需調整

索沙這兩場熱身賽被打的機率雖高，但今天最快球速仍有153公里，他覺得變化球的球路確實高了點，「這是接下來要克服的地方」。

索沙去年在悍將隊先發12場，戰績8勝2敗、防禦率1.56，韓職SK飛龍隊在6月買斷他的合約，轉往韓職發展，今年球季再重回悍將隊。

味全龍隊在今天熱身賽擊出13支安打，其中10安是棒打索沙，他說：「看起來是對手掌握的比較好，投到好球帶邊緣被打到，變化球也高了點。」

近兩場先發表現不甚理想，索沙說：「看起來內容沒帳面上好，但熱身賽的用處，是專注把球路練得更細膩，變化球壓低，是有目的性的投球方式，來準備開賽。」

由於這兩場比賽都是白天進行，或多或少對索沙有影響，他也認為，下午比賽確實比較難準備，「若可以選的話，晚場好一點」。

但索沙也知道，球員不能選擇比賽時間，球季中偶爾會遇到白天比賽，「還是要準備」。

中職受新冠肺炎疫情影響，季賽延後到下周開打，索沙說：「外在變化無法掌握，自己只要好好準備，開打那一天，就全力以赴。」