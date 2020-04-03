中職／連兩戰先發表現不佳 洪總：索沙變soso

富邦悍將隊今天和味全龍隊進行熱身賽，雖以7：5獲勝，但先發洋投索沙（Henry Sosa）內容不算理想，總教練洪一中賽後第一句就是，「索沙（Sosa）變soso」。

悍將隊上周和中信兄弟隊進行練習賽，索沙先發投4局、被擊出4支全壘打、失7分，今天對龍隊投6局，被敲10支安打、失4分。

連兩戰表現不理想，洪總說：「今天他的球速不錯，速球有到150公里，狀況差的是變化球不準，跟以往水準落差很大，控球也不像以前那麼精準，已經連續兩場了。」

悍將隊新球季首戰12日在桃園出戰樂天桃猿隊，洪一中說：「開幕首戰3位洋將都有機會，要考慮的不是只有狀況好壞，接下來如何安排最順暢很重要，必須全盤考慮。」

到球季開打前，索沙不會再出賽，洪總希望他這幾天要趕快繼續調整，備戰新球季。

今天比賽，高國輝、范國宸、蔣智賢開轟，高國輝擊出全壘打回到休息室，特地跟洪總「索抱」，兩人開心相擁，洪一中說：「這是我們之間的秘密。」

不過兩人肢體接觸過近，不符「社交距離」要求，洪一中急忙說：「這是錯誤示範，抱歉，下次會注意。」

高國輝最近練習打擊時，洪總都在後面觀察，「最近擊球點掌握還不錯，跟前陣子不一樣，狀況看起來調整得不錯」。