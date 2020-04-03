中職／外媒報導閉門開幕戰 韓職盼借鏡台灣經驗

中職拍板定案在4月11日進行閉門開幕戰，引起鄰國媒體關注，韓媒就特別撰文報導台灣如何領先全球，率先開打職業賽事。

台灣政府目前新冠肺炎疫情控制上算得宜，僅300多例確診、5死亡案例，在國際上表現突出，近期更打算捐出千萬口罩給歐、美等國。針對此現象，韓媒《MBC Sports》透過採訪表示：「因早期的入境管制，使台灣感染人數明顯遠低疫區。」

韓媒也點出台灣經歷過SARS，是提升本次疫情防堵意識的主因。經歷過先前的慌亂，台灣人民比韓國更積極戴口罩、勤洗手，這樣的社會文化，讓人民較不擔心中職開打。

雖然關門比賽沒有現場觀眾，但報導中有台灣職棒高層指出：「台灣人有外食文化，主要都在外面吃，不過這波疫情影響，變成觀眾都在家，能趁此時鎖定棒球電視轉播。」，因此更有機會吸引台灣人目光。

韓職也打算趁著中職開打當作借鏡，相關人士就說：「會密切注意台灣職棒，這對韓職開幕會有很大的幫助，到時候也許可以考慮從1成、3成、5成這樣，逐步開放球迷進場。」