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中職／閉門打的比賽 麻雀悠閒旁觀

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
麻雀停在隔欄網上，靜靜地看著比賽。記者婁靖平／攝影
麻雀停在隔欄網上，靜靜地看著比賽。記者婁靖平／攝影

職棒打了31年，第1次要在沒有觀眾的場地比賽，球員還在適應，最快樂的，莫過於場邊肆意飛翔、停駐的麻雀，還可以近距離觀戰。

味全龍富邦悍將隊今天在新莊棒球場進行「閉門」自辦熱身賽，觀眾席上，只有3位龍隊情蒐工作人員 ，兩隊球員此起彼落喊叫聲，在空蕩的球場中，顯得格外清晰。

悍將隊趁熱身賽「演練」，應援團團長Anu（阿努）向過往一樣，帶動「大家」加油，但地點改在中控室，透過音箱幫球員應援。

再過8天的新球季，每一座球場都會是這樣的鴉雀無聲，除了各式各樣的「模擬」助陣方式。

少了人聲鼎沸的干擾，鳥群忽高忽低、用各種方式飛行，叫聲也比往常響亮，累了就停在走道，不然就待在場邊隔欄網上，看著場內球員跑來跑去，成為最悠閒的旁觀者。

之後所有球員都要面對無觀眾的比賽，悍將隊胡金龍說：「現場吉祥物照樣跳、也有應援曲，對球迷來說，看電視的感覺可能一樣，但球員還是會覺得奇怪。」

胡金龍說，但比賽還是比賽，職業選手得把工作做好，對球迷有交代，「必須把每個動作做好，回饋給電視機前的朋友，希望疫情趕快過去，球迷趕快再進場。」

胡金龍 富邦悍將 味全龍

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