日職／球季賽3度延期 5月初開打機率最高

根據「日刊體育」報導，日本職棒開幕戰將3度往後延，預定4月下旬、5月上旬開打，會考慮無觀眾「閉門打」

日職原定3月20日開打，之後殷新冠肺炎疫情影影，決定延到4月10日，之後又因為阪神隊藤浪晉太浪確診事件，再往後延到4月24日。

12球團今天下午召開會議，討論開幕戰日期是否再度延後，根據日媒報導，目前考慮4月下旬、或是5月上旬開打，「希望朝這個方向前進」。

日職今天先跟專家開會，之後再進行球團會議，防疫專家建議，球季賽應該延到5月下旬之後再開打。

日職會長齊藤惇表示，「依目前狀況來看，任何人都能判斷4月24日開打有困難，但仍希望能維持完整球季」。

太平洋聯盟、中央聯盟球團日前已先後開會討論，都覺得球季應該延後開打，今天達成共識；會中也討論本季比賽場次，原定143場比賽可能縮減，「在某種情況下，會減少場次」。

日職目前以例行賽為優先考量，暫時未談及季後賽因應方式。