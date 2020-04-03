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中職／龍隊捕手戰力稍弱 缺少老將經驗帶領
味全龍隊持續調整隊形，最近打擊表現不錯，但捕手戰力薄弱，還是最讓總教練葉君璋擔心的地方，「沒有年長的學長帶，他們會比較辛苦」。
最近1個多月，龍隊打了不少熱身、練習賽、二軍例行賽，葉總說：「趁比賽過程中改善，最近特別加強打擊，已有慢慢進步的狀況。」
龍隊「選秀狀元」劉基鴻，在二軍打了8場，35個打數擊出14支安打、兩支全壘打、打擊率4成，另貢獻11分打點。
葉君璋說，劉基鴻的起步雖沒有很好，但在比賽過程中，慢慢知道自己確實有問題，「在這種情況下，教練給他的指導建議，就會有不錯的效果，很快就找到好的感覺」。
龍隊目前的準備模式就是多比賽，「選手才能清楚自己的問題、缺點，在什麼地方跟不上，我們再來檢討，這是今年訓練比賽的方向」。
但龍隊捕手戰力還是稍嫌薄弱，葉總說：「我們4位捕手都沒有經驗，如果有年長捕手讓他們看，比較好學習。」
葉君璋以自己為例，「以前在味全蹲的不好，總教練會換陳金茂去蹲，我看他蹲，就會知道自己哪些地方沒注意到，之後再上去蹲就很順」
但現在龍隊沒有這種人去帶，「大部分時間要自己去摸索」，葉君璋說：「他們會比較辛苦一點。」
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