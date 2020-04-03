中職／龍隊馬不停蹄比賽 葉君璋認為是最好的訓練

味全龍隊馬不停蹄參加官辦、自辦熱身賽、二軍例行賽，「不斷移動」反而是另一種訓練，總教練葉君璋希望，二軍例行賽結束時，「球隊要有五成勝率，這是基本門檻」。

龍隊為了增加比賽經驗，除了之前的官辦熱身賽、現在的二軍例行賽，另外增加很多自辦練習賽，從南到北幾乎都打過，來回奔波相當辛苦。

但葉總認為，「不斷移動是最好的方式，選手必須要適應」。

葉君璋認為，會影響成績的不光是技術，很多周圍的事都是變數，「移動讓球員沒辦法做好百分百的準備，現在就要趕快學會適應，未來的球季就是這樣」。

對葉君璋來說，技術訓練反而比較簡單，「周遭很多不同的事情，都要學會如何應付」。

第一年打二軍的目標不算高，葉總希望例行賽打完能有五成勝率，但要如何完成這個目標，平常訓比賽訓練都得隨時調整平衡，「這接下來，我們要面對的課題」。